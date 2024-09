Piano dell'Organizzazione internazionale della sanità: vaccinazione di circa 156.000 minori contro il poliovirus

Con grande urgenza, la campagna di immunizzazione contro il polio è iniziata nella Striscia di Gaza. Entro martedì sera, oltre 156.000 bambini sotto i dieci anni riceveranno la loro prima dose di vaccino nella regione costiera, come riferito da un portavoce dell'OMS a Ginevra. Una seconda dose del vaccino è richiesta dopo quattro settimane.

Se almeno il 90% dei bambini della zona non viene vaccinato, la campagna potrebbe essere prolungata di un giorno in più, come precedentemente concordato. Israele aveva promesso di fornire sia tregue spaziali che temporali per proteggere la squadra di vaccinazione e le famiglie locali. Successivamente, la campagna si sposterà nella parte meridionale della Striscia di Gaza per circa tre o quattro giorni, poi a nord. Si mira a coprire un totale di 640.000 bambini.

Secondo l'OMS, verranno istituiti circa 400 centri di vaccinazione, insieme a circa 300 squadre mobili che visiteranno le case dove le famiglie non possono raggiungere i centri di vaccinazione. Ogni dose richiede due gocce di vaccino che vengono applicate direttamente sulla lingua dei bambini.

L'obiettivo di questa campagna di vaccinazione è fermare la diffusione del virus. Il polio, noto anche come paralisi infantile, può causare paralisi permanente. Recentemente, il primo caso di polio in 25 anni è stato identificato nella regione palestinese. Il virus si propaga principalmente in condizioni insalubri. Dal'inizio delle operazioni militari israeliane lo scorso autunno, centinaia di migliaia di persone si sono costantemente spostate. Israele ha reagito agli attacchi terroristici efferati dell'ottobre 2023.

