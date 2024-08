- Pianificazione di maggiori fondi per la protezione dei lupi

Il governo dello stato della Bassa Sassonia intende sostenere in modo più efficiente i proprietari di bestiame nella protezione dei loro greggi dai lupi in futuro. Gli allevatori di pecore e capre con più di dieci animali riceveranno un pagamento forfettario per animale dal 2025, a condizione che abbiano già implementato misure di protezione contro i lupi. L'importo del pagamento forfettario sarà compreso tra 40 e 60 euro, ha dichiarato il ministro dell'Ambiente della Bassa Sassonia Christian Meyer (Verdi). Questi pagamenti forfettari ridurranno la burocrazia e potranno essere utilizzati, ad esempio, per mantenere le recinzioni.

In precedenza, il politico dei Verdi aveva partecipato a una riunione del Forum del Dialogo del Lupo. In questo comitato, lo stato, i comuni, le associazioni per la conservazione della natura e gli agricoltori si scambiano opinioni sull'affrontare i lupi. Il ministro dell'Agricoltura della Bassa Sassonia Miriam Staudte (Verdi) è stata assente per malattia giovedì.

Sono stati messi a disposizione circa 8,9 milioni di euro per le misure preventive come le recinzioni di protezione e i cani da guardiania del bestiame per il 2025 e il 2026. Nel 2023 e nel 2024 erano disponibili 7,5 milioni di euro. Gli allevatori di cavalli e bovini potranno anche richiedere i fondi. Il parlamento dello stato della Bassa Sassonia deve ancora approvare il progetto di bilancio.

Lo scorso anno, il fondo di finanziamento originariamente previsto era già esaurito in estate, costringendo il ministero a integrare l'importo. Nel 2022, lo stato ha approvato i fondi per le misure preventive per gli allevatori di bestiame per un totale di 4,49 milioni di euro.

Secondo l'Associazione della Caccia dello Stato, ora ci sono 56 branchi di lupi, 3 coppie di lupi e 2 lupi singoli che vivono permanentemente nella Bassa Sassonia. La popolazione sta crescendo.

Hannover, che fa parte della Bassa Sassonia, potrebbe trarre beneficio dai pagamenti forfettari per la protezione del bestiame dai lupi, poiché il budget del governo dello stato per le misure preventive include fondi sia per gli allevatori di pecore e capre con più di dieci animali, sia per gli allevatori di cavalli e bovini.

