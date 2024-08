- Piani per il parco delle stelle nell'Altmark e nel Wendland

Nella regione dell'Altmark e del Wendland, un'iniziativa privata sta lavorando per creare una riserva transfrontaliera di cielo stellato. "Il scenario ideale sarebbe quello di avere parti dell'Altmark e del Wendland certificate come riserva di cielo stellato entro tre a cinque anni, o forse anche dieci", dice Amanda Hasenfusz dei "Maker dell'Altmark".

Tuttavia, si tratta di un processo complesso che richiede finanziamenti. I "Maker dell'Altmark" si descrivono come un'associazione di supporto per l'associazione turistica locale. Oltre agli aspetti della protezione ambientale e della natura, l'iniziativa spera di stimolare lo sviluppo del turismo nella regione dell'Altmark.

L'area lungo il vecchio confine interno tedesco è una delle regioni più buie della Germania, secondo i dati del portale online "Mappa dell'inquinamento luminoso". L'organizzazione internazionale "Dark Sky" certifica parchi naturali o regioni specifiche come riserve di cielo stellato, tra le altre cose, in base a rigorosi criteri. Ci sono già riserve di cielo stellato certificate in Westhavelland e Rhön, dove l'inquinamento luminoso è particolarmente basso.

Sono già in corso piani concreti nel Wendland. Il distretto di Lüchow-Dannenberg sta attualmente lavorando su un progetto di applicazione che consentirebbe di candidarsi per lo status di riserva di cielo stellato nei prossimi tre anni. Tuttavia, ci sono ancora alcune sfide da superare.

Almeno l'80% dei comuni nelle zone core dovrebbe concordare con il concetto di illuminazione. Nell'Altmark, sono ancora necessari molti passaggi per presentare una domanda ufficiale per una riserva di cielo stellato, secondo l'iniziativa.

L'iniziativa intende coinvolgere altri comuni locali nella regione dell'Altmark per raggiungere collettivamente il 80% di accordo richiesto per il concetto di illuminazione della riserva di cielo stellato. Il successo nella creazione di una riserva transfrontaliera di cielo stellato potrebbe ispirare iniziative simili in altre regioni con cielo buio in tutta la Germania.

