Piango per la perdita di un membro del team della scooter company

Scooter, il popolare gruppo musicale, ha annunciato la triste notizia ai loro follower su Instagram. H.P. Baxxter e i suoi compagni di band sono "sconvolti, addolorati e profondamente colpiti" dalla perdita del loro membro Seb, scomparso a soli 40 anni.

Sullo sfondo scuro del loro profilo Instagram, Scooter ha condiviso un lungo messaggio esprimendo il loro dolore per la perdita del loro membro dello staff Seb. "Durante i nostri concerti ai festival Seaside e Summerdays, alcuni di voi potrebbero aver notato un incidente sfortunato avvenuto all'interno della nostra squadra. Senza alcun preavviso e nel momento più inaspettato, il nostro abile tecnico Seb ci è stato portato via," recitava il post.

Tutta la band, sotto la guida di H.P. Baxxter, insieme al resto dello staff, è "scossa, spezzata e profondamente colpita" dalla improvvisa partenza di Seb a soli 40 anni. "I nostri pensieri e la nostra profonda solidarietà sono con la sua famiglia, i suoi cari e coloro che lo hanno stretto a sé," ha scritto Scooter nel loro tributo.

Durante i festival menzionati nel post, la band, famosa per i loro successi degli anni '90 come "Hyper, Hyper", ha reso omaggio al loro collega scomparso mostrando il messaggio "Grazie Seb. Ti adoriamo. Riposa in pace. 1984-03-14 - 2024-08-30" sui maxischermi dietro il palco durante i loro concerti.

La band non ha rivelato la causa della morte di Seb, ma ha concluso il loro tributo incoraggiando i follower a fare una donazione alla Fondazione Tedesca per il Cuore per aiutare a prevenire simili tragedie e unirsi a loro nella loro causa.

Il tributo commovente di Scooter su Instagram ha anche menzionato: "Il settore dell'intrattenimento ha perso un talento prezioso e amato in Seb, e siamo tutti profondamente addolorati." Dopo la prematura partenza di Seb, la band ha condiviso: "Onoreremo la memoria di Seb attraverso le nostre esibizioni, assicurandoci che il suo spirito rimanga un elemento vitale dell'intrattenimento che offriamo ai nostri fan."

