- Piango la perdita di Connie Chiume

L'attrice sudafricana Connie Chiume è morta all'età di 72 anni. La triste notizia è stata annunciata dalla sua famiglia sul suo account Instagram ufficiale. In una breve dichiarazione, si legge: "La famiglia Chiume si rammarica di annunciare la morte dell'attrice internazionale e premio Oscar Connie Chiume". È morta il 6 agosto all'ospedale Garden City di Johannesburg. Non sono state fornite dettagli sulla causa del decesso nel post, ma la famiglia ha promesso di fornire ulteriori informazioni in un momento opportuno.

I maggiori successi di Chiume sono arrivati ​​dal suo ruolo nei film "Black Panther". Nel debutto del 2018 della serie, ha interpretato uno dei capi tribali. Quattro anni dopo, in "Black Panther: Wakanda Forever", ha ripreso il suo ruolo e ha raggiunto il successo come successore di Forest Whitaker (63) nel ruolo di Zuri come importante rappresentante della Wakanda immaginaria.

Audizione per "Black Panther" senza preparazione

In un'intervista con il "Sunday Times" circa due anni fa, ha parlato del suo casting insolito per il blockbuster Marvel: "Sono andata a un'audizione senza sapere per cosa stavo facendo l'audizione. Mi è stata data una scena da interpretare e ho visto che il personaggio era una donna africana che si rivolgeva alla nazione. Ho indossato il mio abbigliamento africano, ho imparato le mie battute. Ho dato il massimo. Non avrei mai immaginato allora che 'Black Panther' sarebbe diventato un successo così grande al botteghino".

Chiume ha scoperto la sua vocazione di attrice più tardi nella vita, inizialmente lavorando come insegnante. Nata a Welkom nel 1952, si è trasferita in Grecia a metà dei suoi vent'anni per inseguire la sua carriera di attrice. Dopo aver fatto parte del cast del musical "Sola Sola" lì, ha gradualmente guadagnato popolarità a casa. Dagli anni '80 in poi, è apparsa in numerosi film e serie televisive in Sud Africa, tra cui la serie drammatica "Gomora". Ha anche recitato nel musical di Beyoncé Knowles (42) "Black Is King".

Wakanda ha dovuto dire addio al suo re, Chadwick Boseman, nel 2020. L'attore che interpretava il ruolo principale è morto all'età di 43 anni dopo una lunga lotta contro il cancro.

