Piangiamo la scomparsa dell'attore associato a "Il Padrino Parte II", John Aprea.

Il leggendario attore statunitense John Aprea, noto per il suo ruolo nel capolavoro cinematografico "The Godfather Part II", si è congedato all'età di 83 anni. All'inizio, non era entusiasta di interpretare il ruolo che in seguito considerò il suo "trionfo significativo".

Secondo le notizie delle fonti di gossip "TMZ" e della rivista di spettacolo "The Hollywood Reporter", citando il manager di Aprea, l'attore è spirato nella sua residenza di Los Angeles per cause naturali. La sua famiglia era presente negli ultimi momenti. Lascia la moglie Betsy e la figlia Nicole, tra gli altri, secondo "The Hollywood Reporter".

La data esatta della dipartita di Aprea è incerta, con fonti diverse che citano il 5 e il 7 agosto come data del suo passaggio.

Al Pacino Strappa il Ruolo Ambito

Aprea ha lasciato il suo segno sia nel cinema che nella televisione a partire dalla fine degli anni '60. Ha iniziato la sua carriera nell'iconico film "Bullitt" del 1968. Ha anche recitato in serie televisive come "The A-Team", "Magnum P.I.", "Full House", "Melrose Place" e "The Sopranos". In "Full House", ha interpretato il padre del personaggio di John Stamos, Jesse.

Gli appassionati di cinema probabilmente ricordano Aprea per il ruolo del giovane Salvatore Tessio in "The Godfather Part II" di Francis Ford Coppola. Aprea considerava questo ruolo il suo traguardo più importante nella carriera. Tuttavia, durante i provini per il primo film "The Godfather", ambiva al ruolo di Michael Corleone. Alla fine, Al Pacino si aggiudicò il ruolo e lo rese un pezzo indimenticabile del suo curriculum.

