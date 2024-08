- Piangiamo la perdita della leggenda americana Jay Kanter.

Era l'agente di celebrities hollywoodiane come Marilyn Monroe (1926-1962) o Marlon Brando (1924-2004). Ora, il produttore cinematografico americano Jay Kanter (1926-2024) è venuto a mancare. Diversi media statunitensi, tra cui "The Hollywood Reporter", riportano la notizia all'unanimità, citando un portavoce del Independent Artist Group. Il figlio di Kanter, Adam, è socio di IAG.

Kanter è morto per cause naturali l'8 agosto nella sua casa di Beverly Hills. Aveva 97 anni.

Anche di successo come produttore cinematografico

Jay Ira Kanter è nato a dicembre del 1926 a Chicago, Illinois, in una famiglia ebraica. L'americano era principalmente noto per il suo lavoro dietro la macchina da presa. Ha collaborato come produttore in decine di classici del cinema, tra cui "Young Frankenstein" (1974), "Silent Movie" (1976) e "High Anxiety" (1977), "Alien" (1979), "An Officer and a Gentleman" (1981), "Blade Runner" (1982), "Thelma & Louise" (1991), "Star Wars" e "Police Academy".

Si è anche dedicato al suo lavoro come manager e agente. Negli anni '40, ha iniziato la sua carriera nel gruppo di gestione dei media MCA come agente junior. Tra le altre cose, ha strappato la leggenda del cinema Marlon Brando a uno dei suoi rivali - l'inizio di una lunga amicizia con il pluripremiato vincitore dell'Oscar.

I suoi clienti famosi

Kanter ha rappresentato anche grandi nomi come Grace Kelly (1929-1982), Ronald Reagan (1911-2004), Warren Beatty (87), Paul Newman (1925-2008), Laurence Olivier (1907-1989) e Marilyn Monroe.

Jay Kanter lascia sei figli e è stato sposato tre volte, inclusi gli attori Roberta Haynes (1929-2019) e Judy Balaban (1932-2023). Dopo il divorzio da Balaban nel 1961, ha sposato Kit Bennett dal 1965 fino alla sua morte nel 2014.

