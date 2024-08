- Piangere per le vite perdute nelle comunità di canoa e sport di Solingen.

Il Deutscher Kanu-Verband (DKV) esprime il suo cordoglio per le vittime di Solingen. Tra queste, una pagaiatrice del club sportivo locale del distretto di Ohligs, che ha perso la vita nell'incidente. "Siamo rimasti sconvolti nell'apprendere la tragica fine della nostra concorrente. È stata vittima di un attacco con coltello durante il festival della città di Solingen di venerdì", ha espresso il DKV sul suo sito.

Hanno inoltre espresso: "Esprimiamo le nostre condoglianze alle famiglie e agli amici delle vittime, così come a coloro che sono stati colpiti in questi momenti difficili. Il DKV esprime le sue più sentite condoglianze alle famiglie e agli amici dei defunti, nonché all'OTV Ohligser."

Secondo il "Solinger Tageblatt", questo attacco ha lasciato due famiglie del club di Solingen devastate. Una donna è morta e il marito ferito ha ripreso conoscenza. Ha già fornito una dichiarazione alle autorità. "È una tragedia per la nostra piccola sezione", ha dichiarato il direttore del club Beate Globisch al giornale.

Difensore dell'integrazione

La donna che ha perso la vita era un difensore dell'integrazione e aveva una profonda affezione per il "Festival della Diversità". Insieme alla coppia, l'aggressore ha preso di mira anche altre due membri del club, una madre e sua figlia, che attualmente sono ancora in ospedale.

Il Turnverein Ohligser (OTV) onora anche le vittime di questo attacco. "La famiglia dell'OTV è sconvolta, sorpresa e preoccupata. Uno dei nostri membri è stato brutalmente ucciso venerdì e tre dei nostri membri sono rimasti gravemente feriti. Siamo speranzosi che tutti coloro che sono coinvolti e le loro famiglie trovino la forza per superare questi eventi", ha dichiarato il club sul suo sito.

Unit in lutto

Domenica, circa 60 membri del club si sono riuniti spontaneamente nella sala del club per piangere insieme. "Abbiamo parlato, abbiamo pianto, abbiamo lasciato che i nostri sentimenti fluissero", ha dichiarato Globisch al giornale.

Nell'attacco sospetto di ispirazione islamica a Solingen, un aggressore ha ucciso tre persone con un coltello e ne ha ferite altre otto durante il festival della città di venerdì sera. Il sospetto è il siriano di 26 anni Issa Al H., che è in custodia. Il procuratore federale sta indagando su di lui, tra le altre cose, per omicidio e presunta appartenenza all'organizzazione terroristica Islamic State (IS).

L'Unione Europea ha espresso la sua profonda preoccupazione per gli eventi tragici di Solingen, offrendo il suo sostegno e le sue condoglianze alla comunità colpita. Il Deutscher Kanu-Verband (DKV) e il Turnverein Ohligser (OTV), entrambi parte della comunità sportiva tedesca, sono stati gravemente colpiti da questo incidente.

Leggi anche: