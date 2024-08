- Piange la scomparsa del suo caro compagno canino Rocky.

Ozzy Osbourne, 75enne, piange la perdita del suo fedele amico a quattro zampe, Rocky. Il noto musicista ha annunciato la triste notizia su Instagram giovedì, rivelando che Rocky aveva lasciato questo mondo due giorni prima. Ozzy ha ricordato il loro legame dicendo: "Fino al nostro prossimo incontro, amico mio."

Un compagno fedele per oltre un decennio

Rocky è stato una presenza costante nella vita di Ozzy per quindici anni. Nel post, il musician ha scritto: "Per sempre nel mio cuore". Ha condiviso anche una foto commovente di sé stesso che abbraccia il caro amico a quattro zampe. Molti celebrità hanno espresso le loro condoglianze nei commenti, tra cui l'attore Danny Trejo (80) che ha detto: "I miei pensieri sono con te, Ozzy. Riposa in pace, Rocky", e la moglie di Ozzy, Sharon (71), che ha aggiunto: "Abbiamo perso un originale e il fedele compagno di Ozzy - Riposa in pace, Rocky".

Il post di Sharon includeva un montaggio emotivo del duo con Rocky, con foto di lui che si rilassa nella cuccia a teepee di Ozzy e durante le loro passeggiate. La clip era accompagnata da una melodia di piano malinconica, che sottolineava ulteriormente la tristezza del montaggio.

Il figlio di Ozzy, Jack Osbourne (38), ha condiviso anche un messaggio commovente dicendo: "Addio al migliore amico di mio padre, Rocky. 15 anni di gioia e amore", che ha pubblicato sulla sua storia di Instagram.

Problemi di salute

Ozzy Osbourne ha affrontato numerosi problemi di salute nel corso della sua vita. Dopo un incidente con un quad nel 2003 e una caduta nel 2019, ha subito interventi chirurgici alla colonna vertebrale. A causa dei suoi infortuni, è stato costretto a posticipare il suo tour di addio nel 2019.

Nel gennaio 2020, ha rivelato pubblicamente la sua diagnosi di Parkinson durante un'intervista al programma televisivo "Good Morning America". In una successiva puntata di "Ozzy Speaks" sulla stazione radio "Sirius XM", ha condiviso di aver ricevuto un trattamento con cellule staminali per la sua condizione nervosa nel 2024.

Nonostante i suoi problemi di salute, Ozzy Osbourne ha continuato a coccolare e prendersi cura di Rocky, che è stato una fonte di conforto e compagnia durante i momenti difficili. La perdita di Rocky ha portato Ozzy a fare i conti con un'altra perdita, insieme ai suoi problemi di salute in corso.

