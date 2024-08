- Philippi vuole rendere più difficile il commercio di cannabis online

Il Ministro della Salute del Basso Sassonia Andreas Philippi vuole contrastare il fiorente commercio online di cannabis, secondo un articolo di giornale. "Non dovrebbe essere così facile agevolare l'uso ricreativo del cannabis con un 'pacchetto di tranquillità' con pochi clic su internet", ha dichiarato il politico SPD al "Hannoversche Allgemeine Zeitung" (venerdì).

Il governo federale deve "intervenire urgentemente per arginare un'ondata indesiderata di cannabis medico". Il report afferma che la parziale legalizzazione del cannabis ha portato a un fiorente commercio online della sostanza. Philippi vuole chiudere le lacune legislative.

L'Associazione Medica del Basso Sassonia ha sottolineato, secondo il report, che i legislatori dovrebbero "esaminare prontamente se questa sviluppo è in linea con gli obiettivi legislativi - come la tutela della salute e la distribuzione controllata del cannabis".

La parziale legalizzazione del cannabis è iniziata il 1° aprile. Da allora, gli adulti possono portare con sé fino a 25 grammi di cannabis in pubblico e conservarne fino a 50 grammi in casa. Dal 1° luglio, le associazioni di coltivazione possono presentare domanda in tutta la Germania per iniziare a coltivare e condividere cannabis a livello comunitario.

Secondo il report, i negozi online stanno sfruttando un effetto collaterale della parziale legalizzazione: il cannabis non richiede più una prescrizione narcotica specifica, i medici emettono prescrizioni online e le farmacie consegnano a domicilio.

Philippi ha anche espresso preoccupazione per la facilità di acquisto di cannabis online, sostenendo che non dovrebbe essere equiparato all'acquisto di un 'pacchetto di tranquillità'. Altre lacune nel sistema devono essere affrontate per garantire un uso responsabile del cannabis e rispettare gli obiettivi di tutela della salute.

