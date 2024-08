- Philippi introduce sanzioni severe per reati legati alla cannabis

Il Ministro della Salute del Basso Sassonia Andrew Phillips sta per presentare un elenco di sanzioni per le violazioni della Legge sulla Cannabis. "Abbiamo già predisposto l'elenco delle sanzioni, ora è solo nella fase di coordinamento," ha detto Phillips all'Agenzia tedesca di stampa a Hannover. "Mi aspetto multe consistenti."

Le autorità locali e la polizia hanno già il potere di infliggere multe proporzionali per alcune violazioni, secondo un portavoce del governo che ha parlato alcune settimane fa. La coerenza è importante nel gestire le violazioni frequenti, quindi un catalogo di sanzioni ha senso. La responsabile degli affari parlamentari della frazione della CDU del parlamento statale, Carina Hermann, aveva richiesto multe che raggiungessero diverse migliaia di euro.

In altri stati federali, esistono già cataloghi di sanzioni con multe fisse per il consumo di marijuana vicino a scuole, asili o parchi giochi. Le multe possono anche essere inflitte per il consumo di cannabis nelle zone pedonali in determinati orari o per il trasporto di più di 25 grammi in pubblico. La Legge sulla Cannabis, un argomento controverso, è entrata in vigore il 1° aprile.

Phillips: la richiesta di consulenza in aumento

Cinque mesi dopo la parziale legalizzazione, non c'è ancora un quadro chiaro della prevenzione delle droghe, ha ammesso Phillips. Tuttavia, la richiesta di consulenza è aumentata rispetto agli anni precedenti. Il Ministero della Salute ha registrato 3.365 iniziative di prevenzione lo scorso anno, con il 44% concentrate sulla cannabis. "E ci aspettiamo un aumento ancora maggiore quest'anno."

Il ministro è preoccupato per gli adolescenti di 15-17 anni, che sono ufficialmente proibiti dal consumo di cannabis. Il problema è che spesso frequentano amici di 18 anni che possono consumarla. "Come si controlla chi sta fumando nella stanza?" si è chiesto Phillips. A quest'età, il cervello è ancora in fase di sviluppo. Il rischio di psicosi o schizophrenia dal consumo di cannabis è quindi molto alto. "Mi piacerebbe fare di più per la prevenzione, ma il problema è come trovare i fondi per farlo."

