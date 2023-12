Phil Mickelson: continua la mancanza di titoli per il golfista

I punti salienti della storia

È da molto tempo che Phil Mickelson non vince nel PGA Tour.

Il popolare mancino è arrivato a un soffio dal playoff a due per porre fine a questa mancanza domenica, ma il suo putt da cinque piedi per il birdie è stato agonizzantemente largo sull'ultima buca dell'AT&T Pebble Beach Pro-Am.

La reazione del numero 32 del mondo ha detto tutto: piegato in due, con una mano sul ginocchio e l'altra sul putter.

"Non mi è mai passato per la testa di non farcela", ha detto Mickelson ai giornalisti. "Quando non è entrato, sono rimasto un po' scioccato".

Il 45enne è arrivato al giro finale con due colpi di vantaggio e ha ammesso che i nervi hanno giocato un ruolo importante nel permettere all'outsider Vaughn Taylor di vincere il suo primo titolo del PGA Tour in 11 anni.

Se Mickelson avesse realizzato il putt alla 18, avrebbe forzato un playoff con Taylor e gli avrebbe dato l'opportunità di vincere il suo primo trofeo dal British Open del 2013 a Muirfield. E avrebbe avuto la possibilità di vincere il primo premio di 1.260.000 dollari, invece dei 756.000 dollari del secondo posto.

"Per tutto il giro ho giocato un po' più stretto di quanto volessi", ha detto Mickelson, che era a caccia del 43° titolo del PGA Tour e del quinto record di vittorie a Pebble Beach.

"Stavo cercando di liberare il campo, ma non ho recuperato il par su alcune buche che dovevo recuperare".

Lo stato di forma di Mickelson è incoraggiante - ha ottenuto un secondo e un terzo posto negli ultimi quattro tornei - mentre cerca di mettere a punto i cambiamenti nello swing con il nuovo coach Andrew Getson dopo essersi separato dal guru di lunga data Butch Harmon a novembre.

Ma la colonna delle vittorie è ancora vuota e i punti interrogativi si insinuano.

Tuttavia, il cinque volte campione di Major ha ribadito che le mancate vittorie e la continua attesa di un trofeo non stanno smorzando il suo piacere di giocare.

"La cosa positiva è che mi sto divertendo a giocare a golf come non mi divertivo da anni", ha detto Mickelson.

"Ho il controllo della palla da golf. Sto colpendo una varietà di colpi e li sto portando a termine con facilità, e mi sto divertendo molto".

Per quanto fossi nervoso e deluso per la mancata vittoria, è stato molto divertente per me tornare a giocare e sentire la pressione". ... Ma mi dice solo che devo lavorare ancora un po'".

Mickelson sta certamente andando nella direzione giusta per tentare di conquistare il quarto titolo del Masters degli Stati Uniti ad Augusta in aprile, dopo aver pareggiato il secondo posto - anche se a distanza - con Jordan Spieth l'anno scorso.

