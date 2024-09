Pharrell's Joopiter mette all'asta oggetti di valore appartenenti alla sensazione K-pop G-Dragon

L'evento presenta numerosi oggetti appartenenti a G-Dragon, noto per la sua passione per l'arte, il design e la moda, attualmente in vendita. Tra questi ci sono pezzi che ha creato e personalizzato lui stesso, come un cappotto di pelliccia multicolore che ha indossato durante i suoi tour, scarpe da ginnastica adornate con Swarovski crystals e ritratti di Frida Kahlo e Salvador Dalí che ha dipinto.

Joopiter, la casa d'aste guidata da Williams, ospita la vendita online e l'accompagnante mostra al Daelim Museum di Seoul. L'evento include un cappotto di pelliccia multicolore indossato da G-Dragon durante le sue esibizioni, un paio di scarpe da ginnastica ornate con Swarovski crystals e dipinti di Frida Kahlo e Salvador Dalí realizzati da G-Dragon.

"Ora i fan e le persone che apprezzano il suo lavoro hanno l'opportunità di ottenere questi oggetti personali", ha spiegato Williams a CNN a Seoul. "Mi piace l'idea che stia condividendo la sua collezione privata con il mondo".

G-Dragon, il cui vero nome è Kwon Ji-yong, ha guadagnato popolarità come leader del megagruppo K-pop Big Bang. Conosciuto per il suo stile unico, è diventato il primo ambasciatore globale maschile asiatico di Chanel nel 2016 e ha lanciato la sua linea di moda, Peaceminusone.

Sin dal lancio della "casa d'aste a prima vista" nel 2022, Joopiter ha collaborato con diversi celebrità. Tuttavia, separarsi da oggetti preziosi può essere difficile.

"Ricordi e possedimenti hanno un grande peso, e non è solo perché li possiedi, ma a volte il peso del ricordo ti possiede", dice Williams.

Spesso presentando oggetti d'aste atipici, come l'elmetto da scherma del cantante cinese Jackson Wang e la giacca della squadra di Williams delle superiori, Joopiter mira a sfidare le idee tradizionali di collezionismo e ad attrarre acquirenti più giovani.

"Negli anni '90, la casa d'aste tradizionale, il consumatore e gli spazi potevano essere percepiti come un po' noiosi", ha detto Williams, aggiungendo che lo spazio è evoluto da un "mondo stretto" a uno con gusti più ampi.

"Ora, il collezionista che partecipa alle aste è molto più curioso di cultura e sottoculture".

Alla mostra, la responsabile globale delle vendite di Joopiter, Caitlin Donovan, ha consigliato ai collezionisti emergenti di "collezionare ciò che ami".

"Inizia a investire in qualcosa di accessibile e inizia a costruire la tua collezione", ha detto lei. "L'approccio sbagliato è cercare di diventare un collezionista, che può portare al rimpianto".

"Invece, concentrati sull'accumulare ricordi e oggetti che portano gioia nella tua vita", ha continuato, facendo riferimento alla prima asta di Joopiter, che ha fruttato oltre $5 milioni di vendite. "Questi oggetti erano significativi perché rappresentavano un momento particolare nel tempo, non perché erano destinati a essere venduti in seguito".

L'asta online "Nothing but a ‘G’ Thang: The Art & Archive of G-Dragon" si terrà fino al 10 settembre.

