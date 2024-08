- PFAS presenti in oltre la metà degli alimenti per animali

Sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS), spesso chiamate "sostanze eterne", sono state trovate in più della metà dei campioni di alimenti di origine animale testati in Sassonia nel 2023. "Non si tratta di un problema specifico della Sassonia, ma piuttosto di una tendenza a livello europeo", ha dichiarato Jens Albrecht, Presidente dell'Istituto Statale di Salute della Sassonia (LUA), mentre presentava il rapporto annuale del LUA a Dresda il giorno Wedneday.

Tuttavia, in tutti i casi, i livelli erano inferiori al limite dell'UE. "Quindi, non c'è motivo di allarmarsi", ha aggiunto Albrecht. In totale, il LUA ha testato 114 campioni di alimenti di origine animale (uova, pesce, carne e latte) per queste sostanze. Il LUA ha trovato livelli particolarmente elevati nei campioni di maiale selvatico.

Nel campo del monitoraggio degli alimenti e dei mangimi, il LUA si è concentrato sui test delle cosiddette "sostanze eterne" (PFAS). Queste sostanze, grazie alle loro proprietà idrorepellenti e lipofobiche, vengono utilizzate nei rivestimenti dei giubbotti impermeabili, nelle padelle antiaderenti e anche nei prodotti per la cura del corpo. Sono molto difficili da smaltire e si accumulano in natura e negli alimenti.

Le PFAS rappresentano un rischio per la salute. È stato dimostrato che i bambini con alti livelli di PFAS nel sangue hanno una risposta immunitaria ridotta ai vaccini, ha spiegato Albrecht. "È positivo che le PFAS non compaiano nei nostri alimenti e quindi non entrino nel nostro corpo", ha aggiunto.

Su 20.000 campioni di alimenti testati, lo 0,2% è stato considerato minaccioso per la salute. La maggior parte dei problemi riguardava etichettature ingannevoli o non conformi. Nel complesso, i risultati mostrano che gli alimenti in Sassonia sono sicuri, ha dichiarato la Ministro della Salute Petra Köpping (SPD).

Come esempio di etichettatura insoddisfacente, Albert ha menzionato i gamberi. "Abbiamo riscontrato alcune tendenze a ingannare i consumatori", ha detto Albert. Aumentando il contenuto di acqua, il peso in vendita viene aumentato, con conseguente precipitazione delle proteine, riduzione del valore nutrizionale e culinario e aumento del contenuto di sale.

Il LUA ha segnalato un positivo sviluppo nella medicina veterinaria: sebbene la Febbre Suina Africana (FSA) continui a dominare, il numero di casi è diminuito per la prima volta nel 2023, passando da 947 nel 2022 a 408. "È una vera buona notizia", ha detto Köpping. Si tratta di un importante successo per gli allevatori di maiali della Sassonia.

