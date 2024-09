- Pezzi del Ponte Carola ceduti a Dresda.

Un pezzo del ponte Carol – una delle principali vie d'accesso a Dresda – è crollato nel fiume Elba durante la notte. Il percorso pedonale e ciclabile, insieme ai binari del tram, sono stati interessati, come confermato dal centro incidenti. Secondo i vigili del fuoco di Dresda, circa 100 metri del ponte sono coinvolti. Due tubi di riscaldamento a lunga distanza sono stati danneggiati, rilasciando acqua calda.

Nessuna persona ferita

Finora non sono state segnalate persone ferite. Secondo l'Autorità dei trasporti di Dresda, non c'era alcun tram sul ponte al momento. Di conseguenza, né i passeggeri né i veicoli sono stati coinvolti. Durante i giorni feriali, le linee 3 e 7 passano ogni ora, anche di notte.

La parte sud del ponte, che si estende sopra la strada Terrassenufer e una porzione dell'Elba, ha subito danni. I vigili del fuoco hanno dichiarato che si è formato un varco di un metro sul bordo del ponte dal lato della città vecchia. Inoltre, i tubi di riscaldamento a lunga distanza sono stati compromessi. "Al momento, il riscaldamento a lunga distanza non funziona in tutta l'area cittadina", ha dichiarato il corpo dei vigili del fuoco. A causa dell'acqua che sale, alcune parti di Terrassenufer sono completamente sommerse.

Crollo intorno alle 3:00

La causa del crollo parziale del ponte Carol intorno alle 3:00 del mattino remains unknown. Il ponte Carol ha un'importanza significativa come uno dei ponti principali del traffico di Dresda. L'area è stata messa in sicurezza. "Chiediamo alla popolazione di evitare l'area e di non ostacolare i servizi di emergenza", ha dichiarato un portavoce dei vigili del fuoco.

Tranquillità rurale all'alba. Tuttavia, si prevedono notevoli disagi durante le ore di punta, con i tram e il traffico automobilistico deviati. La via fluviale federale è chiusa, insieme al sentiero ciclistico dell'Elba e a Terrassenufer. "Attualmente, specialisti di vari settori, l'amministrazione cittadina e tutti i partner coinvolti si stanno riunendo per discutere i possibili passaggi successivi", hanno comunicato i vigili del fuoco.

