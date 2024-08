Petrillo, un transgender, affronta la crociata della discriminazione per la temperatura basata sul genere

Valentina Petrillo si sta preparando per il suo debutto ai Giochi Paralimpici come prima donna transgender a competere, consapevole che questo potrebbe essere un momento cruciale nel suo viaggio sportivo. Dopo le discussioni controversie sulle Olimpiadi che hanno coinvolto Imane Khelif e Lin Yuting, Petrillo è consapevole che questo palco potrebbe evolversi in un dramma politico ad alto rischio. Parlando con AFP, ha ammesso: "So che ci sarà critiche, probabilmente la gente non capirà le mie ragioni per partecipare". Ma lei rimane indistruttibile, avendo lottato per questa opportunità per anni, e proclama: "Non ho paura".

Petrillo, affetta da Stargardt's disease, una rara condizione agli occhi, parteciperà alla categoria T12 nei 200 e 400 metri. Dopo Laurel Hubbard, che ha fatto storia alle Olimpiadi di Tokyo 2021 come primo atleta transgender, Petrillo, a 50 anni, punta a fare storia ai Paralimpici.

Nuove potenziali controversie politiche potrebbero profilarsi all'orizzonte, con le Olimpiadi che hanno acceso un dibattito sul genere negli sport come non mai prima d'ora. La campionessa olimpica di pugilato Imane Khelif ha lamentato "campagne maliziose" e "linciaggio digitale" contro di lei e la collega atleta Lin Yuting. Per settimane, una conversazione denigratoria sul loro sesso biologico e la validità della loro partecipazione alle competizioni femminili ha dominato i titoli di testa.

La controparte tedesca di Petrillo, Katrin Müller-Rottgardt, ha espresso riserve sulla correttezza della competizione in un'intervista al quotidiano Bild. Anche se tutti dovrebbero vivere la loro vita come meglio credono, lei trova difficile in sport ad alto livello. "Ha vissuto e allenato come un uomo per tanto tempo, quindi si pone la questione se ci siano vantaggi fisici rispetto a qualcuno nato donna. Potrebbe avere un vantaggio", ha detto Müller-Rottgardt. Chiede una posizione decisa a favore degli atleti da parte della federazione internazionale.

Prima di sottoporsi a un'operazione di riassegnazione del sesso nel 2019, Petrillo dominava le competizioni di para-atletica e rappresentava la nazionale italiana di futsal per non vedenti. Non era completamente soddisfatta, confessando: "Correvo con i freni e non ero felice". Anche se non è completamente felice ora, è molto più felice.

A differenza di Khelif e Lin, il cui genere è stato contestato fino alla fine, la situazione legale di Petrillo è cristallina. Regola i suoi livelli di testosterone attraverso la terapia ormonale da anni, soddisfacendo i criteri di idoneità internazionali per le competizioni di para-atletica femminile.

Petrillo vuole ispirare e fare da modello. Intende utilizzare l'attenzione che riceverà ai Paralimpici (28 agosto - 8 settembre) per questo scopo. "Spero di essere la prima di molte, una luce guida per gli altri, una fonte di motivazione. Le mie esperienze possono aiutare gli altri, indipendentemente dal fatto che abbiano

