- Petizione degli alunni per: Includere l'educazione alla depressione nel curriculum scolastico!

Un malevolevole afflizione, simile a colpi insistenti alla testa, che strappa via la vitalità, ruba l'ottimismo e appanna la coscienza. Coloro che ne sono colpiti sopportano in silenzio, in particolare nei bambini e nei giovani adulti, la depressione spesso passa inosservata e viene scambiata per timidezza o effetti dell'adolescenza. Alcuni souffrono già alle elementari, ma in media, circa due studenti per classe lottano con la depressione alle medie. Molti scelgono l'isolamento, i voti peggiorano, le uscite sociali diminuiscono. I genitori rimproverano, gli insegnanti esigono, i coetanei deridono e nessuno capisce.

La depressione può essere letale

La depressione prolungata può compromettere significativamente la crescita, soprattutto nei bambini e nei giovani adulti. La probabilità di abuso di droga e alcol aumenta, i legami sociali si deteriorano e la motivazione per plasmare il proprio futuro svanisce. La tragedia del dolore nascosto spesso passa inosservata fino a quando non è troppo tardi.

La depressione può essere letale. Circa 500 giovani e giovani adulti mettono fine alla loro vita per suicidio in Germania ogni anno. La depressione è una causa principale di questi suicidi.

Giovani attivisti lanciano una petizione

Per cambiare queste circostanze, il consiglio consultivo giovanile della Fondazione tedesca per la prevenzione della depressione e del suicidio ha avviato una petizione per chiedere che l'istruzione sulla depressione diventi parte integrante del programma. Sono state raccolte quasi 50.000 firme finora, con l'obiettivo di raggiungere 100.000. Una volta raggiunto questo obiettivo, questi giovani attivisti potrebbero presentare le loro preoccupazioni al presidente della Conferenza dei ministri dell'Istruzione e degli Affari culturali, Christine Streichert-Clivot.

Katharina Lachnitt è un membro fondatore del consiglio consultivo giovanile. Aveva un anno quando le è stato diagnosticato un "disturbo ansioso-depressivo". La morte di un fratello ha aggravato la sua depressione e ha seguito una diagnosi di PTSD. "La mia capacità di concentrarmi è diminuita, ero costantemente melanconica, soffrivo di dolori allo stomaco e alle orecchie e di tinnito", ricorda Katharina. Sono seguiti la terapia e il ricovero in ospedale. La Fondazione tedesca per la prevenzione della depressione ha cercato di istituire un consiglio consultivo giovanile per aiutare i giovani e le loro famiglie che ne sono colpiti.

Nel giugno 2021, si sono riuniti per la prima volta i giovani interessati, si sono incontrati all'aperto durante il secondo estate del Corona e in videochiamate durante l'autunno. Hanno discusso la condizione, editato materiali didattici e prodotto video per gli insegnanti che descrivono la depressione degli adolescenti. "Poi abbiamo deciso di renderlo obbligatorio", nota Katharina.

La depressione è una malattia

In questo modo, questi studenti acquisirebbero conoscenze sul fatto che la depressione è una condizione, che può e deve essere trattata e che le fonti di supporto sono disponibili. La diagnosi e il trattamento precoce possono influire sull'intero percorso di vita e accorciare la durata del dolore. Prima viene diagnosticata la depressione, più efficacemente può essere trattata.

Coloro che non ne sono colpiti, in media, conoscono almeno una persona che lotta con la depressione. A scuola, imparerebbero come aiutare chi ne è colpito e come promuovere la comprensione verso il dolore.

"La mia classe mormorava che ero fortunata se saltavo la matematica a causa di una sessione di terapia", ricorda Katharina. "Ma avrei preferito affrontare la matematica piuttosto che soffrire di depressione".

Katharina ha trovato il suo coinvolgimento nel consiglio consultivo utile per gestire la sua depressione. "Posso aiutare gli altri, mi ha dato uno scopo nella vita", dice. Aiuta gli altri in difficoltà, tiene conferenze e dissipa i pregiudizi online. "Mi hai ispirato a visitare l'ospedale", ha scritto una giovane donna su Instagram. "Ricevo continuamente messaggi del genere", dice Katharina.

Lei stessa è stata in clinica di recente per la stabilizzazione. Via via che il richiamo verso l'oscurità nella sua mente e nel suo cuore si intensificava, così aumentava l'impulso a fare del male a se stessa. "Il comportamento autolesionistico non suicida" è una diagnosi a sé stante, ma spesso si verifica insieme a un disturbo depressivo. Katharina non si è autolesa per un anno e mezzo, rivela. Quando l'impulso diventa insopportabilmente forte, cerca aiuto. La capacità di cercare e accettare aiuto è un grande traguardo per le persone con depressione.

Katharina ha 20 anni e sta studiando per diventare un'assistente sanitaria. "Spero di non dover combattere la depressione per il resto dei miei giorni", dice. "Ho già fatto progressi significativi".

Leggi anche: