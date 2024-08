- Peter Maffay festeggia il suo 75° compleanno

Probabilmente, il famoso musicista Peter Maffay avrebbe potuto continuare la sua carriera come aveva fatto nei decenni passati: pubblicando un album ogni tanto e intraprendendo tournée nei palazzetti dello sport altrettanto spesso. Bande come The Rolling Stones, per cui ha aperto negli anni '80, dimostrano che essere una rockstar può durare fino alla vecchiaia. Tuttavia, Maffay, che compie 75 anni oggi, ha altri piani.

Ha condiviso questa notizia con i suoi fan all'inizio del suo tour d'addio "Alles hat seine Zeit" a Rostock in giugno: "Non mi sto disintegrando". E ha aggiunto: "Vedo abbastanza compiti che mi soddisfano". Non c'è dubbio al riguardo.

Nel corso dei suoi più di 50 anni di carriera, Maffay ha sempre sorpreso i suoi fan. Ha sperimentato con la world music e il rap, ha trasformato una fiaba in un successo con "Tabaluga", e ha fatto una buona impressione in diversi film, tra cui "Der Joker" di Peter Patzak.

Ma il suo maggiore successo musicale è stato il cambiamento di stile da cantante di Schlager (conosciuto per il successo "Du") a un rocker tedesco con giacca di pelle negli anni '80. Nonostante alcuni intoppi - come dimostrano i suoi concerti con i Rolling Stones nel 1982: "Tutto è volato sul palco - anche le uova. È stato uno shock. È stato umiliante", ha recentemente ricordato nel podcast Playboy "After Hours".

Un altro musicista potrebbe aver rinunciato dopo simili esperienze traumatiche sul palco o potrebbe essere tornato a brani di Schlager sicuri come "Und es war Sommer" o "Über sieben Brücken musst du gehen". Non Maffay. "Mi ha reso solo più determinato", ha detto all'agenzia di stampa tedesca.

La sua carriera, contrassegnata da resilienza e da una testardaggine al limite, ha prodotto 20 album numero uno, rendendolo il musicista pop più di successo in Germania, numerosi premi, milioni di spettatori e oltre 50 milioni di dischi venduti.

Oltre alla sua carriera musicale, l'artista nato in Romania e residente in Germania dal 1963, è coinvolto in vari progetti di beneficenza. È attivo nel movimento per la pace, è un ambasciatore ufficiale della "Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung", si oppone al razzismo e promuove la tolleranza, e attraverso la sua "Tabaluga Foundation" sostiene bambini e giovani socialmente svantaggiati, traumatizzati o gravemente malati.

Maffay, sposato con l'insegnante e musicista Hendrikje Balsmeyer dal 2022, è anche un uomo di famiglia. Ha suonato con gli stessi musicisti della band per quasi 50 anni, e quando gli è stato chiesto di essere un leader di band, ha detto una volta all'agenzia di stampa dpa: "Sono severo. E testardo. La democrazia non funziona qui - e alla fine, è il mio viso che è sul poster".

Ora che Maffay si ritira dalle grandi scene concertistiche, la torcia è passata. Suo figlio di 20 anni Yaris sta già seguendo le sue orme. Ha raggiunto la band nel tour d'addio e ha eseguito la sua canzone "Abenteuer".

Peter Maffay non lascerà il palcoscenico tanto presto, anche se ora dice di non voler perdere la crescita della sua piccola figlia - la musica probabilmente lo terrà ancora intorno. Non

