- Peter Fox si esibisce nei bagni della Columbia, suscitando gli appassionati di danza nella piscina

Il musicista Peter Fox, noto per la sua canzone "Haus am See", insieme ad altri musicisti di Neukölln, ha trasformato la Columbiabad in una location per un concerto. La "Pool Party" è stata annunciata improvvisamente al mattino e i fan sono stati accolti se avevano un valido pass per il nuoto estivo e un documento d'identità valido, requisito standard per le persone di età superiore ai 14 anni nelle piscine di Berlino. La folla, prevalentemente giovane, ha festeggiato e ballato sia nelle aree erbose che in acqua. Circa 3.000 fan sono stati ammessi all'evento.

Come dichiarato sulla pagina Instagram della Columbiabad, Peter Fox ha detto: "Divertiamoci in un posto che ha ricevuto molte critiche recentemente!". La piscina Columbiabad di Neukölln aveva subito diverse evacuazioni l'estate precedente a causa di episodi di violenza legati ai giovani. In un'occasione, due uomini hanno aggredito e picchiato brutalmente un addetto alla sicurezza. Dopo l'incidente, sono state adottate misure di sicurezza più severe.

Tra gli artisti rap invitati alla "Pool Party" figuravano Juju e Gringo. Il concerto era parte dei concerti gratuiti Kiez.

La maggior parte delle piscine estive chiuderà a metà settembre. Alcune, come quelle all'aperto, rimarranno aperte fino all'8 o al 15 settembre. La stagione del bagno sulla spiaggia di Wannsee si concluderà il 15 settembre. Tuttavia, possono verificarsi cambiamenti improvvisi a seconda delle condizioni meteorologiche.

Tuttavia, la piscina dello Stadio Olimpico rimarrà aperta fino alla fine di settembre e quella di Kreuzberg resterà operativa fino alla fine di ottobre.

