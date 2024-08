- Peste suina: ricerca di animali selvatici in via di estinzione

Nel distretto di Aschaffenburg, il governo locale sta cercando i cinghiali selvatici che potrebbero essere morti a causa di un'infezione da Febbre Suina Africana (FSA). Dopo che animali infetti sono stati scoperti nell'Assia, il governo locale sta cercando di prevenire un'ondata in Baviera. Dal 8 agosto, sono state dispiegate squadre di cani, comprese nella zona di Stockstadt am Main, e da mercoledì verrà utilizzato anche un drone. Al momento non sono stati segnalati casi in Baviera. Tuttavia, i ritrovamenti nell'Assia sono stati effettuati a soli 20 chilometri dal confine con il distretto di Aschaffenburg.

La ricerca dei cinghiali selvatici nel distretto di Aschaffenburg si sta estendendo in Assia, poiché l'infezione da Febbre Suina Africana è stata rilevata lì. Per mitigare il rischio di diffusione della FSA in Baviera, vengono adottate misure rigorose nell'Assia, che confina con Aschaffenburg.

