- Peste suina: animali sani uccisi per mancanza di spazio

Nel distretto particolarmente colpito di Groß-Gerau, quasi 500 maiali provenienti da due grandi aziende agricole sono stati abbattuti. Le aziende stesse non sono state colpite dalla Febbre Suina Africana, come annunciato venerdì dal distretto. Gli animali sani sono stati uccisi in un macello del Nord della Germania per creare più spazio per il resto del gregge.

Le due aziende nella zona di protezione interna 3, dove il virus è stato rilevato nelle popolazioni di maiali domestici, non sono attualmente autorizzate a vendere alcun animale. Tuttavia, hanno continuato ad avere nuovi nati nelle ultime settimane. Il macello è attualmente l'unico in Germania autorizzato a macellare i maiali della zona di protezione 3. I macelli più piccoli non dispongono delle strutture per il deposito separato della carne, che ora verrà probabilmente congelata, secondo una portavoce del distretto. Tutti i maiali erano stati testati in precedenza.

La Febbre Suina Africana è stata rilevata per la prima volta in un cinghiale selvatico nel distretto di Groß-Gerau a metà giugno. La malattia virale è incurabile e quasi sempre fatale per i maiali selvatici e domestici. È innocua per gli esseri umani e le altre specie animali, secondo il Ministero Federale dell'Alimentazione e dell'Agricoltura. Finora, otto aziende sono state colpite da un'epidemia nel distretto, con oltre 4.000 maiali abbattuti.

