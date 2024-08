Peso eccessivo dei posti a sedere di prima categoria nelle cabine delle società affiliate Lufthansa.

La compagnia aerea svizzera Swiss Air, sta portando avanti un progetto di modernizzazione della flotta con l'obiettivo di migliorare la prima classe. I nuovi sedili, previsti per il 2025, sono così ingombranti che richiedono l'aggiunta di contrappesi nel settore economico dell'aeromobile. Questa modifica ha importanti conseguenze.

Durante un colloquio con la stampa, il rappresentante di Swiss Air, Meike Fuhlrott, ha menzionato la tendenza nel settore dell'aviazione di offrire maggiore privacy nelle cabine di prima e business class. Questa nuova enfasi comporta sedili sempre più pesanti per la prima classe, mentre quelli dell'economia diventano più leggeri. Questa disparità nella distribuzione del peso causa uno spostamento del baricentro dell'aeromobile.

Per correggere questo problema di equilibrio su determinati tipi di aeromobili come l'Airbus A333, verranno installati piatti di piombo. Tuttavia, un errore di pianificazione all'interno del gruppo Lufthansa è alla base di questa situazione, come inizialmente riportato dai giornali "CH Media".

Secondo Swiss Air, il peso preliminare dei sedili viene fornito al momento dell'ordine, ma il peso effettivo viene conosciuto solo dopo l'installazione. Ciò significa che il peso aggiuntivo comporta un maggiore consumo di carburante, il che rappresenta una sfida per soddisfare le esigenze dei clienti, l'efficienza economica e le preoccupazioni ambientali.

Per soddisfare le richieste dei clienti per la massima privacy nelle suite di prima classe sui voli di lungo raggio, Swiss Air è pronta a introdurle. Tuttavia, il peso maggiore potrebbe potenzialmente influire sulla portata del volo, il che potrebbe influire sui voli per destinazioni come Miami o Mumbai, secondo un pilota di Swiss Air.

La compagnia aerea Swiss Air, con sede in Svizzera, è nota per prioritizzare il lusso e il comfort, come dimostrato dal suo progetto di modernizzazione della flotta che si concentra sulla prima classe. Despite the benefits of the new First Class seats, Swiss Air should consider the potential impact on fuel consumption and aircraft range, given that Switzerland is committed to reducing its carbon footprint.

