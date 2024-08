- Pescatori preoccupati: le turbine eoliche riducono le zone di pesca disponibili

Prima del Congresso della Pesca Tedesca ad Amburgo, c'è stata una forte insoddisfazione all'interno del settore. "La politica sta spingendo i pescatori costieri sull'orlo del precipizio", ha dichiarato Dirk Sander, vicepresidente dell'Associazione Tedesca della Pesca (DFV). I pescatori stanno progressivamente perdendo i loro terreni di pesca a causa della costruzione di parchi eolici offshore, secondo Sander.

I rappresentanti del settore hanno espresso preoccupazioni riguardo alla riduzione dei sussidi e alle restrizioni sull'acquacultura, l'allevamento controllato di organismi acquatici.

Il Congresso della Pesca Tedesca serve come riunione annuale del settore. Secondo le dichiarazioni dell'associazione, si tiene ad Amburgo per la prima volta dal 1951. L'evento si conclude giovedì. L'associazione comprende fino a un milione di pescatori e appassionati di pesca organizzati. Comprende quattro associazioni di settore.

I pescatori cercano spazi condivisi

Gero Hocker, presidente dell'associazione, ha notato che l'espansione dell'energia eolica offshore è ancora in fase iniziale. Anche se questi progetti sono vantaggiosi, "dobbiamo trovare un modo per consentire la pesca in futuro", ha dichiarato. Questa è una responsabilità politica, ha detto Hocker, che è anche membro del Bundestag per l'FDP. La DFV promuove l'uso multiplo delle aree dei parchi eolici, che dovrebbero essere accessibili anche alla pesca.

Il Thünen Institute for Sea Fisheries di Bremerhaven ha rivelato che 907,5 chilometri quadrati di parchi eolici sono stati costruiti e sono in costruzione nella zona economica esclusiva tedesca del Mare del Nord. Entro il 2034, questa area dovrebbe triplicare. Entro allora, questa area rappresenterà circa il 9,6% della zona economica esclusiva tedesca del Mare del Nord.

Sussidi ridotti

I piani iniziali prevedevano che il cinque percento dei ricavi dell'asta delle aree per l'energia eolica offshore dovesse essere assegnato alla pesca come aiuto strutturale. Secondo la DFV, questo denaro è stato ridotto da 670 milioni di euro a circa 134 milioni di euro. I fondi rimanenti sono stati destinati altrove, lasciando 109 milioni di euro. L'associazione dubita che tutto il denaro raggiungerà direttamente i pescatori, ha dichiarato. "Ci sentiamo completamente trascurati dal governo tedesco", ha detto Sander, a nome della pesca costiera.

Il Ministero Federale dell'Agricoltura e dell'Alimentazione ha risposto a un'inchiesta dicendo che il Cancelliere Federale Olaf Scholz (SPD) ha coordinato con il Ministro dell'Economia Robert Habeck (Verdi) e il Ministro delle Finanze Christian Lindner (FDP) per utilizzare i fondi dell'asta "in modo ampio". Il Bundestag ha quindi deciso che meno denaro era disponibile per il ministero come cosiddetto componente della pesca. L'uso dei fondi è attualmente in revisione. Un piccolo sussidio per i costi operativi aumentati dei pescatori è già stato migliorato.

L'acquacoltura è in stallo

Oltre alle aree e ai sussidi, la pesca deve affrontare ostacoli normativi come l'acqua, la legge sulla conservazione della natura e la malattia dei pesci e la burocrazia, che ostacolano l'acquacoltura. Il potenziale per la produzione di cozze in Schleswig-Holstein non può essere completamente sfruttato. Il bestiame è anche minacciato dalla presenza di animali come cormorani, lontre e castori, che non possono essere scoraggiati. Nel sud, le lontre rappresentano un problema significativo, ha menzionato Bernhard Feneis, presidente dell'Associazione della Pesca Interna Tedesca e dell'Acquacoltura. "Non c'è nient'altro che possiamo fare se non rimuovere la lontra".

L'acquacoltura comprende l'allevamento di specie come trota, carpa e cozze. Secondo l'ultimo rapporto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, la produzione globale di acquacoltura ha superato quella della pesca. Tuttavia, il settore dell'acquacoltura tedesco non ha tenuto il passo con questa tendenza.

Lo scorso anno, secondo l'Ufficio Statistico Federale Tedesco, le operazioni di acquacoltura domestica hanno prodotto circa 35.200 tonnellate, comprese le alghe. Questa cifra è ancora inferiore alle circa 39.200 tonnellate prodotte nel 2011. Le regioni principali sono Schleswig-Holstein, Baviera e Bassa Sassonia.

Produzione superiore all'anno scorso

Secondo il Ministero Federale dell'Alimentazione e dell'Agricoltura, la produzione della pesca tedesca era provvisoriamente di circa 194.700 tonnellate lo scorso anno, con un aumento di circa il tre percento rispetto all'anno precedente. Il maggior quantitativo di pesca è esportato all'estero.

