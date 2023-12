Pescatori che indagano su qualcosa di luminoso hanno portato al salvataggio "miracoloso" di un uomo dell'Indiana rimasto intrappolato per giorni in un camion incidentato, secondo la polizia

Mario Garcia e suo genero Nivardo Delatorre stavano esplorando il Salt Creek vicino alla città di Portage, nell'Indiana nordoccidentale, alla ricerca di potenziali buchi per la pesca e si stavano preparando a chiudere la giornata quando qualcosa di scintillante in lontananza ha attirato la loro attenzione, ha detto Garcia in una conferenza stampa tenuta dalla polizia di Stato. Incuriositi, sono andati ad esplorarlo e si sono resi conto che si trattava di un veicolo incidentato.

Il pick-up distrutto si trovava sotto il ponte dell'Interstate 94 sul torrente. Garcia ha spostato un airbag e ha visto quello che pensava fosse qualcuno morto sul sedile del conducente.

"Nel momento in cui ho toccato la spalla, si è girato - si è svegliato", ha detto Garcia.

Spaventato, ma concentrato ad aiutare il giovane, Garcia ha chiesto a Delatorre di chiamare i soccorsi e i due sono rimasti con l'uomo finché i soccorritori non sono arrivati a tirarlo fuori.

"Era vivo ed era molto felice di vederci", ha detto Garcia, ricordando che l'uomo li ha ringraziati ripetutamente. "Non ho mai visto un sollievo del genere".

L'uomo, Matthew R. Reum di Mishawaka, potrebbe essere rimasto lì per una settimana e ha riportato "ferite gravi, potenzialmente letali", ha detto il sergente della Polizia di Stato dell'Indiana Glen Fifield alla conferenza stampa.

Reum è sopravvissuto in parte bevendo acqua piovana, ha dichiarato la polizia di Stato in un comunicato stampa. "La volontà di sopravvivere a questo incidente è stata a dir poco straordinaria", ha dichiarato la polizia.

"È un miracolo che sia vivo con questo tempo", ha detto Fifield. Le temperature nella contea di Porter, dove è avvenuto il naufragio, avevano raggiunto i 29 gradi negli ultimi giorni.

Secondo Garcia, l'uomo ha detto ai pescatori di essere rimasto intrappolato lì dal 20 dicembre, bloccato sul sedile del camion distrutto e incapace di raggiungere il telefono.

"Dice di aver provato a urlare e a gridare, ma nessuno lo sentiva. C'era solo silenzio, solo il rumore dell'acqua", ha raccontato Garcia.

"Mi ha detto che era lì da molto tempo e che aveva quasi perso ogni speranza perché non c'era nessuno", ha detto Garcia.

Reum è stato portato in ospedale martedì per il trattamento delle sue ferite, ha detto la polizia. Non è ancora chiaro cosa abbia causato l'incidente, ma Fifield ha detto che sembra che il camion dell'uomo sia uscito dalla I-94, abbia mancato il guardrail, sia saltato in aria, sia rotolato giù nel torrente e si sia fermato sotto il ponte.

La polizia ha detto di non aver ricevuto alcuna segnalazione di incidente e che, anche se l'avessero avuta, i rottami non sarebbero stati visibili dal ponte.

"Ho guardato oltre il ponte e non si vede", ha detto Fifield. "Sono sceso sul lato est del terreno e ho guardato, ma non sono riuscito a vederlo".

È stato difficile portare le attrezzature sul luogo del naufragio e ci sono volute ore per tirare fuori l'uomo, ha detto Fifield. Le corsie della I-94 in direzione ovest al miglio 20 sono state chiuse martedì pomeriggio mentre gli equipaggi lavoravano per liberare l'uomo e trasportarlo in elicottero, che lo avrebbe portato in ospedale.

Se i pescatori non lo avessero trovato, l'uomo potrebbe non avercela fatta, ha detto Fifield.

"Fa freddo stasera", ha detto il sergente. "Non credo che avrebbe superato la notte, questa è la mia opinione personale".

Garcia ha detto che lui e suo genero si sentono fortunati che la loro curiosità li abbia portati al giovane.

"È un miracolo? Non lo so. Ma sono solo contento che siamo riusciti a trovarlo", ha detto Garcia.

Taliah Miller e Robert Shackelford, meteorologo della CNN, hanno contribuito a questo servizio.

Fonte: edition.cnn.com