"Pesante performance di tennis: Djokovic sperimenta un'eliminazione scioccante"

Al US Open, gli upset inaspettati continuano a susseguirsi. Dopo la sconfitta di Carlos Alcaraz del giorno precedente, Novak Djokovic ha dovuto abbandonare il campo. Ha perso contro Alexei Popyrin in una combattuta partita in quattro set. Per Djokovic, questa prematura uscita rappresenta la sua eliminazione più precoce in un torneo del Grande Slam negli ultimi sette anni.

Djokovic raccoglie le sue cose, saluta frettolosamente e scompare nella notte di New York, apparentemente scioccato: il campione in carica è stato sorprendentemente eliminato nel terzo turno del US Open, unendosi ad Alcaraz nel fornire un altro grande upset a Flushing Meadows. Il medaglia d'oro olimpica serba perde contro l'instancabile australiano Alexei Popyrin nello stadio Arthur Ashe 6:4, 6:4, 2:6, 6:4, vanificando il suo sogno di conquistare il 25° titolo del Grande Slam.

"Ha giocato meglio e meritava la vittoria. Dopo come mi sono sentito e ho giocato in questo torneo, raggiungere il terzo turno è un risultato. Ho giocato il peggior tennis della mia vita," ha ammesso Djokovic pochi minuti dopo la sua uscita nella rumorosa sala stampa. A 37 anni, questa è l'uscita più precoce di Djokovic al US Open dal 2008 - l'ultima volta che non è riuscito a raggiungere il quarto turno in un torneo del Grande Slam è stato quasi otto anni fa (Australian Open 2017). Dopo aver vinto la medaglia d'oro olimpica, Djokovic ha ammesso: "Mi sento un po' prosciugato, ma la vita continua."

Il serbo aveva raggiunto l'ultimo importante traguardo sportivo conquistando la medaglia d'oro a Parigi, ma ha sottolineato di sentirsi ancora lontano dalla soddisfazione. La sorprendente sconfitta contro Popyrin ora rappresenta un ostacolo significativo per il detentore del record del Grande Slam, che si trova nella fase finale della sua carriera.

Lottando lontano dalla forma migliore

In tarda serata di venerdì, Djokovic sembrava lontano dalla sua migliore forma e dalla compostezza incrollabile che lo ha definito per anni. In primo luogo, ha lottato con il suo servizio. Popyrin, numero 28 del mondo, ha brutalmente sfruttato i suoi errori nei primi set e ha superato il suo solito gioco. Djokovic si è ripreso leggermente nel terzo set, ma non è mai riuscito a invertire la tendenza. Dopo circa tre ore di gioco intenso nello stadio più grande del mondo, Popyrin, pronto ad affrontare l'americano Frances Tiafoe negli ottavi di finale, ha conquistato la vittoria con il suo primo match point.

"Ho colto le mie opportunità e ho giocato bene. Raggiungere questo traguardo contro il più grande giocatore di tutti i tempi è incredibile. Un sentimento fantastico. Il duro lavoro finalmente paga," ha dichiarato Popyrin, godendosi la sua vittoria. Solo due giorni prima, il terzo classificato Alcaraz aveva sensation

