Le autorità stanno attualmente conducendo un'inchiesta. - Persone sconosciute infliggono gravi danni fisici a un uomo di 41 anni, causando ferite.

Un uomo di 41 anni è stato aggredito da sconosciuti mentre portava a spasso il suo cane a Chemnitz. Le autorità stanno cercando testimoni, come riportato nei loro resoconti. Due testimoni anonimi hanno assistito all'incidente da un veicolo domenica sera. Si presume che almeno due aggressori abbiano attaccato l'uomo, poi sono fuggiti. L'uomo è stato portato in ospedale con ferite gravi. Le autorità stanno indagando su questo caso come possibile aggressione grave.

L'uomo di 41 anni stava portando a spasso il suo cane quando è avvenuto l'incidente. Dopo l'aggressione, l'uomo è stato ricoverato in ospedale a causa delle sue ferite.

