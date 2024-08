- Persone sconosciute causano caos nei frutteti dell'antica terra

In un frutteto di mele situato nella Vecchia Terra, alcuni individui misteriosi hanno recentemente colto e abbandonato circa 220 kg di mele Elstar dagli alberi. Come ha dichiarato un rappresentante della polizia, non è stato commesso alcun furto. Le mele provenivano da 22 diversi alberi, causando una perdita di circa 150 euro. Le autorità sospettano che questi individui abbiano infiltrato il frutteto della Vecchia Terra, situato a Hollern-Twielenfleth (distretto di Stade), in un momento compreso tra giovedì 15 agosto e domenica 18 agosto. Si cercano testimoni. La Vecchia Terra si vanta di essere una delle principali regioni produttrici di mele della Germania.

Le mele sono state scoperte nel distretto di Hollern-Twielenfleth, specificamente nel frutteto della Vecchia Terra di Stade.

