Persone politiche della CDU, BSW e SPD si incontrano per la prima volta in Turingia

In Turingia, per la prima volta dopo le elezioni statali, si sono riuniti rappresentanti della CDU, dell'APSG guidata da Sahra Wagenknecht e dell'SPD. Secondo il segretario di stato dell'SPD Markus Giebe, questo incontro del giovedì, come i precedenti dialoghi bipartitici, è stato un'esplorazione preliminare.

I gruppi partitici successivi saranno incaricati di analizzare queste discussioni preliminari. Il formato attuale non si è ancora evoluto nei tipici dialoghi esplorativi che precedono solitamente le trattative di coalizione.

Costituire un governo in Turingia dopo le elezioni statali del 1° settembre sembra un compito difficile. Una possibile alleanza tra CDU, APSG e SPD controllerebbe 44 dei 88 seggi del parlamento statale, ma non raggiungerebbe la maggioranza.

L'AfD della Turingia ha ottenuto il maggior numero di voti nelle elezioni statali. Tuttavia, nessun'altra partito sembra interessato a formare una coalizione con l'AfD della Turingia, che l'Ufficio per la Protezione della Costituzione della Turingia ha etichettato come radicale di destra.

Dopo l'esplorazione preliminare, sono attesi più rappresentanti dei vari partiti per analizzare le discussioni. Tuttavia, un'alleanza tra CDU, APSG e SPD avrebbe ancora bisogno del sostegno di rappresentanti aggiuntivi per formare un governo di maggioranza in Turingia.

