Persone politiche bielorusse scomparse

Dopo un annuncio di clemenza a luglio, il leader autoritario del Belarus, Lukashenko, concede la libertà a 30 detenuti politici implicati in manifestazioni anti-sistema quattro anni prima. Dopo il decreto presidenziale, 14 donne e 16 uomini sono stati rilasciati dal carcere. Tuttavia, molte figure politiche prominenti sono ancora scomparse e non sono state localizzate da più di 1,5 anni. Le loro famiglie non sanno se sono ancora vive.

Come parte del rilascio dei detenuti, si dice che alcuni siano malati, mentre altri siano anziani. Hanno confessato le loro azioni e hanno espresso rimorso, offrendo loro l'opportunità di riabilitarsi prima del paese.

In risposta al presunto processo elettorale controllato di agosto 2020, Lukashenko ha represso brutalmente le proteste pro-democrazia e l'opposizione ha subito una dura persecuzione. Da allora, quasi 30.000 persone sono state arrestate, con numerosi casi di torture e abusi che hanno portato a diverse morti. Con l'inizio dell'offensiva militare russa in Ucraina, anche gli oppositori del conflitto sono stati presi di mira. Lukashenko, che governa il Belarus in modo autoritario da oltre tre decenni, è uno dei principali alleati di Putin.

Lukashenko "pardon" l'oppositore terminale

Secondo l'organizzazione per i diritti umani Viasna, più di 1.400 detenuti politici sono imprigionati in Belarus, con il numero effettivo probabilmente superiore a questa cifra. Migliaia di cittadini, soprattutto giovani e capaci intellettualmente, hanno sentito il bisogno di lasciare il paese. Tra i detenuti politici c'è Ales Bialiatski, fondatore di Viasna e premio Nobel per la pace, che è stato imprigionato nel 2021 e ha ricevuto una condanna a 10 anni nel marzo 2023.

Come riferito da Viasna, 18 detenuti politici sono stati rilasciati poco dopo il 3 luglio attraverso clemenza o grazia, tra cui il politico dell'opposizione Ryhor Kastusiou, che soffriva di cancro e aveva recentemente sfidato Lukashenko nelle elezioni presidenziali del 2010. Era stato precedentemente confinato per diversi anni dopo la sconfitta elettorale.

L'incarcerazione e la scomparsa di Maria Kolesnikova

Molti detenuti politici languiscono ancora dietro le sbarre in condizioni di vita disumane. I resoconti dei prigionieri liberati suggeriscono che siano sottoposti a percosse, torture e controlli frequenti, come ha spiegato l'attivista Tatsiana Khomich, sorella della politica dell'opposizione imprigionata Maria Kolesnikova, in un'intervista a ntv.de di marzo. "Spesso finiscono in cella di isolamento per infrazioni minori", ha osservato.

Kolesnikova ha servito come manager della campagna del promettente candidato dell'opposizione Viktor Babariko nel 2020. Dopo l'arresto di Babariko, si è unita a Svetlana Tikhanovskaya e Veronika Tsepkalo per sfidare Lukashenko. Kolesnikova è stata rapita dal KGB a settembre 2020 e in seguito condannata a 11 anni di carcere. A febbraio 2023, è scomparsa senza lasciare traccia dopo un intervento chirurgico d'urgenza in prigione. Le autorità non hanno fornito alcuna informazione sulla sua posizione o condizione. "Non sappiamo dove si trova o come sta; non sappiamo nemmeno se è ancora viva", ha detto Khomich durante un'intervista a ntv.de di marzo.

Non ci sono state notizie recenti su figure importanti come Viktor Babariko, Sergei Tikhanovsky, Nikolai Statkevich o Maxim Snak da più di 18 mesi.

Despite the clemency granted to some political detainees, the whereabouts and condition of many prominent figures, such as Maria Kolesnikova and Viktor Babariko, remain unknown, sparking ongoing protests against Lukashenko's regime.

The release of a few detainees has not deterred the continuation of protests, as the public demands the freedom of all political prisoners, including Maria Kolesnikova and Viktor Babariko.

Leggi anche: