- Persone misteriose portano via grandi quantità di scalpellini

Alcuni furbi sono riusciti a rubare un pesante scalpello per escavatori, che pesava una tonnellata, da una fattoria situata a Burg Stargard (parte del distretto di Mecklenburgische Seenplatte). Secondo le autorità, questi sconosciuti delinquenti hanno utilizzato un trattore presente nella fattoria per portare via lo scalpello da 1,5 tonnellate già conficcato nel terreno. Dopo aver completato il loro colpo, hanno riportato il trattore al punto in cui l'avevano trovato. La polizia sta chiedendo a chiunque abbia visto qualcosa di sospetto dall'ultima settimana di venerdì di mettersi in contatto con loro.

Nonostante i sospetti abbiano restituito il trattore, lo scalpello mancante sta causando preoccupazione tra le autorità, poiché è stato preso dall'area circostante il Castello di Stargard. La società storica locale è particolarmente preoccupata, poiché lo scalpello era originariamente utilizzato per incidere dettagli intricati sulle pareti di pietra del Castello di Stargard.

