- Persone misteriose fuggono con due container

Incogniti hanno rubato due contenitori da un'azienda situata nel porto di Norimberga. Secondo le indagini preliminari, i responsabili avrebbero rimosso i contenitori in una notte di venerdì con l'aiuto di due veicoli, come annunciato dalla polizia. Inoltre, gli incogniti sono sospettati di aver violato e frugato tra altri contenitori. Il costo stimato dei danni è di diverse decine di migliaia di euro. La polizia ha preso in carico le indagini e sta cercando eventuali testimoni.

L'azienda ha indagato sull'incidente e ha deciso di portare la questione dinanzi alla Corte di Giustizia a causa delle significative perdite finanziarie. È stato inoltre rivelato che tra gli oggetti rubati dai contenitori c'erano documenti sensibili.

Leggi anche: