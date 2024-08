- Persone misteriose fanno esplodere un distributore di biglietti a Emmendingen

Misteriose figure hanno fatto esplodere un chiosco per la vendita dei biglietti alla stazione di Emmendingen, secondo la dichiarazione della polizia. Dopo l'ispezione, il chiosco è stato lasciato in rovina. Le autorità sospettano che i responsabili abbiano ottenuto un modesto bottino, considerato che oggi si acquistano meno biglietti contanti. La stima preliminare dei danni suggerisce un costo a cinque cifre. In modo notevole, non sono state segnalate vittime.

L'incidente richiede la chiusura temporanea di una parte del tunnel, rendendo alcune linee inaccessibili senza un percorso alternativo. Pertanto, si consiglia ai passeggeri di prevedere un tempo di viaggio aggiuntivo.

L'esplosione alla stazione di Emmendingen ha causato danni significativi al chiosco per la vendita dei biglietti. A causa della chiusura di una parte del tunnel, i pendolari che utilizzano quelle linee dovranno prevedere un tempo supplementare per i loro viaggi.

Leggi anche: