- Persone influenti per USBills una rinnovata contemporanea per le autorità

Imprese stanno sempre più utilizzando gli influencer come rappresentanti del marchio. Anche il governo dell'Assia si sta affidando sempre di più al marketing degli influencer per connettersi con le fasce di età più giovani e i potenziali talenti futuri, come suggerito da una dichiarazione della Cancelleria di Stato dell'Assia in risposta a un'inchiesta della frazione FDP nel parlamento di Stato di Wiesbaden. Secondo questa dichiarazione, il governo dell'Assia ha investito circa 311.500 euro in campagne di influencer da parte dei ministeri degli Interni, delle Finanze, degli Affari Sociali e della Cultura dal 2022.

La Cancelleria di Stato spiega che collaborare con gli influencer può aiutare a rinfrescare l'immagine di un'istituzione e presentarla come un'attrattiva destinazione di lavoro. Gli influencer, di solito, godono di un alto livello di fiducia tra i loro follower, che può essere vantaggioso nella diffusione delle informazioni.

L'utilizzo degli influencer consente ai messaggi di raggiungere un pubblico più ampio di quanto sarebbe possibile attraverso i canali di comunicazione tradizionali. Queste campagne spesso mirano a fasce demografiche specifiche, come i giovani o professioni specifiche.

Ad esempio, la campagna "Il futuro ha bisogno di te! Diventa insegnante nell'Assia" del 2023 ha promosso con successo la professione di insegnante. Gli influencer selezionati dal Ministero della Cultura hanno efficacemente amplificato la portata delle offerte di formazione e studio attraverso la loro base di follower nella fascia demografica di destinazione, attirando nuovi candidati potenziali. Le collaborazioni su Instagram hanno presentato l'amministrazione statale dell'Assia come un'attrattiva e moderna destinazione di lavoro tra i giovani gruppi di destinazione.

La Cancelleria di Stato condivide che viene seguita una procedura in più fasi per garantire una presentazione adeguata per la fascia demografica di destinazione: "Questo include una verifica e selezione approfondita degli influencer insieme a una chiara definizione di obiettivi, servizi o requisiti di qualità per la campagna o le singole misure". La pianificazione e l'implementazione dei contenuti avvengono in stretta collaborazione tra il cliente e il contraente. "Solo i contenuti approvati vengono pubblicati e continuamente monitorati e valutati".

Alexander Bleier, professore associato di Marketing alla Frankfurt School of Finance and Management, conferma di aver osservato l'aumento dell'importanza degli influencer per le aziende despite their lack of knowledge on the extent of authority use of influencers. He explains that individuals today trust corporate advertising less and less but trust influencers more and more.

Influencers act as a mediator between companies and customers. "In essence, this functions similar to a recommendation from a friend or another trusted individual. The endorsement of these figures is generally trusted more than that of a company."

The relevance of the client is irrelevant. "This can be anyone, as long as they can find an influencer who can convincingly convey the message to their target audience that the advertised product is attractive." Authenticity is crucial. "If the influencer lacks a genuine connection to what they are promoting, the likelihood of the campaign's success is low."

How do seemingly serious authorities and trendy influencers complement each other? "Influencers are not limited to hip teenagers focusing on fashion, fitness, music, tech, and lifestyle. There are very successful influencers who tackle topics such as taxes, investments, or literature," says Bleier.

He contends that the use of influencers is fundamentally strategically sound. "If you want effective communication, you must consider how and where to reach your target audience. I can run as many newspaper ads for the teaching profession as I want. If young people don't read the newspaper, I'm just wasting money," Bleier states. Moreover, there is mandatory advertising labeling for influencers as well. "Influencer marketing is not a trick or an unethical practice."

However, there is still uncertainty in pricing. There is limited experience with how much to invest in an influencer campaign and insufficient insights into how directly it impacts key performance indicators. "The inexperience leaves room for potential overpayment."

The investment in influencer marketing by the Hessian government underscores their belief in its future potential to reach and engage young demographics effectively. With the right influence, these campaigns can also shape the perception of traditional institutions, such as the teaching profession, as contemporary and appealing.

