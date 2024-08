- Persone ferite gravemente dopo un incidente con un tram

Una persona di 57 anni è stata investita da un tranvia a Köpenick, causando ferite gravi. Secondo le indagini preliminari della polizia, la donna anziana sembra aver attraversato i binari del tranvia alla fermata della S-Bahn di Köpenick su Mahlsdorfer Straße ieri pomeriggio, apparentemente ignara dell'arrivo del tranvia.

Nonostante il frenata d'emergenza, il tranvia ha urtato la 57enne, causandole gravi ferite alla testa, al tronco e al bacino. È stata trasportata in ospedale. Per fortuna, il conducente del tranvia è uscito illeso. La zona è stata isolata per diverse ore dopo l'incidente e il servizio del tranvia è stato temporaneamente sospeso. Le indagini dettagliate sulla causa dell'incidente sono ancora in corso.

La famiglia della 57enne cerca risposte sull'incidente, poiché ritiene che potrebbero essere state adottate altre misure di sicurezza per prevenire un simile incidente. Gli investigatori stanno esaminando diverse ipotesi, tra cui la possibilità di altri segnali o avvertimenti che avrebbero potuto mettere in guardia la donna anziana.

