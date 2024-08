Persone famose ingannevoli inondano il pubblico di pubblicità ingannevoli

Un recente schema online sta attirando ignari individui con la promessa di enormi rendimenti sugli investimenti, come segnalato dal provider di cybersecurity Eset. Questi video fraudolenti fanno apparire come se figure di spicco come il presidente della CDU Friedrich Merz, il cofondatore di SAP Dietmar Hopp e gli esperti televisivi dell'ARD stiano promuovendo prodotti di investimento rivoluzionari con enorme potenziale di profitto. I video truffa presentano profitti consistenti con investimenti minimi richiesti.

Stando alle indagini di Eset, i truffatori, sospettati di provenire dalla Russia o dall'Ucraina, utilizzano trasmissioni televisive reali come base per i loro video falsi. Successivamente, addestrano il loro software AI utilizzando queste informazioni per generare un nuovo video. Gli speaker nei video deepfake promuovono una piattaforma di investimento dubbia nota come Immediate Matrix.

Obiettivo principale: i tedeschi

Secondo Eset, i video falsi circolano dal mese di maggio, con i tedeschi attualmente nel mirino principale di questi attacchi. Allo stesso modo, i consumatori di altri paesi come Canada, Giappone, Sud Africa e Paesi Bassi sono stati anche oggetto di varianti di questi deepfake.

Il ricercatore di Eset Ondrej Novotny, che ha contribuito a smascherare la campagna, ha notato che "i politici e altre figure pubbliche sono una fonte abbondante di materiali per gli AI truffatori". Ha aggiunto che ci sono molte immagini, video e registrazioni audio di queste figure che possono essere utilizzate per alimentare gli strumenti AI. Il risultato è una figura nota che sembra promuovere una strategia di investimento, promettendo alti rendimenti sugli investimenti.

Eset sconsiglia fortemente di partecipare a queste opportunità di investimento apparentemente redditizie, affermando che "se gli utenti ci cadono, i loro soldi sono persi". In alcuni casi, le vittime nei paesi in cui la campagna è attiva sono state contattate dai truffatori per intimidire e convincere a fare investimenti più grandi.

Novotny spiega che anche se i deepfake in questa truffa hanno una bassa qualità e mancano di sincronizzazione delle labbra, questo non scoraggia i truffatori perché hanno solo bisogno di una piccola frazione di destinatari che ci cascano e trasferiscono l'importo richiesto. Pertanto, è un modo relativamente facile per i criminali di fare soldi con un investimento minimo.

Seguendo le raccomandazioni di Eset, la comunità di cybersecurity ha invitato le autorità a intervenire contro questa truffa. La Commissione ha già fatto diverse raccomandazioni per proteggere le persone dal diventare vittime di questi deepfake, tra cui l'aumento della consapevolezza del pubblico e l'adozione di regolamentazioni più severe sugli investimenti online.

Riconoscendo la portata globale di questa truffa, diverse autorità nazionali hanno iniziato a collaborare per affrontare il problema. La Commissione sta promuovendo la cooperazione internazionale per contrastare questa minaccia in crescita e garantire la sicurezza degli utenti online in tutto il mondo.

