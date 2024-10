Persone disperate cercano chiarimenti, mentre i loro cari continuano a scomparire per diversi giorni dopo la distruzione di Helene.

Dopo l'uragano Helene, centinaia di persone risultano disperse in tutto il Sud-est, secondo le autorità. Questo devastante uragano, considerato il più mortale sulla terraferma degli Stati Uniti negli ultimi 20 anni, ha causato almeno 213 morti in sei stati entro venerdì. I familiari delle persone disperse sperano disperatamente che non siano diventate parte del numero crescente di vittime.

Le operazioni di soccorso proseguono venerdì, mentre le squadre si fanno strada attraverso le strade inondate dall'uragano, i ponti distrutti, i fiumi in piena e le città allagate. Gli sforzi sono parzialmente ostacolati dai problemi di copertura del segnale cellulare.

Non è chiaro esattamente quante persone siano disperse. FEMA sta ancora collaborando con le autorità locali e statali per determinare il numero esatto di persone disperse a seguito di Helene, secondo il direttore di FEMA Deanne Criswell, che ha fornito queste informazioni a CNN's Jim Acosta.

Nel frattempo, i familiari e gli amici sono attivamente alla ricerca dei loro cari dispersi.

Una persona preoccupata ha pubblicato un post su Facebook recentemente dal dipartimento dello sceriffo della contea di Buncombe, in North Carolina, chiedendo informazioni su come trovare i familiari dispersi nella zona, poiché il fratello non era stato ancora trovato. Messaggi simili da parte di familiari ansiosi hanno invaso i social media negli ultimi giorni.

Finora, più di 200 persone sono state segnalate disperse nella contea di Buncombe, mentre il bilancio delle vittime della contea ammonta a 72. La Carolina del Nord ha il bilancio delle vittime più alto finora, con 106 decessi segnalati.

Di seguito sono elencate alcune delle persone ancora disperse dopo l'uragano Helene, secondo i loro familiari:

Steven Cloyd

Steven Cloyd viene descritto dal figlio Matthew Cloyd come un uomo allegro che ama far ridere le persone. È forte ma ha un cuore d'oro, secondo Matthew Cloyd, che ha parlato con CNN News Central.

Steven Cloyd è scomparso in North Carolina dopo che l'uragano Helene ha devastato la casa di Steven e Keli Cloyd, sposati da 36 anni e residenti nelle Appalache, a circa 1.700 piedi sopra il livello del mare.

Venerdì, mentre la pioggia di Helene inondava la comunità dei Cloyd, Keli si è diretta al lavoro come responsabile di un negozio di forniture per capelli a 20 miglia a est della sua casa.

Steven Cloyd ha tenuto aggiornata la moglie, con cui aveva celebrato un anniversario una settimana prima, sulla pioggia a casa. I suoi aggiornamenti sono passati da una pozza d'acqua che cresceva rapidamente fuori alla strada inondata e a un seminterrato quasi completamente pieno d'acqua.

Ha informato la moglie che lui e il loro cane, Orion, avevano raggiunto il Jeep a guado nell'acqua fino al ginocchio. Ha consigliato di non tornare a casa. "Stiamo per partire", ha scritto Steven Cloyd. Keli Cloyd ha risposto: "Jeep in movimento?" A cui il marito ha risposto: "Sì".

E poi... "Stiamo per rimanere senza energia", ha scritto. Nell'aggiornamento successivo e terrificante, ha scritto alla moglie: "Stiamo iniziando a galleggiare".

Keli Cloyd ha chiamato il figlio Matthew a Rockford, Illinois, per avvertirlo che il padre era nei guai. Il 35enne e il fratello più giovane hanno quindi guidato circa 700 miglia a sud per cercare il padre.

Il Jeep di Steven Cloyd è stato poi trovato a un quarto di miglio a sud-ovest della loro casa, ma lui non c'era.

Kim Ashby

Kim Ashby, un'insegnante della Carolina del Nord da 20 anni, viene descritta come il "collante che tiene tutti insieme" dalla figlia Jessica Meidinger.

La sua scomparsa dopo che le acque delle inondazioni dell'uragano Helene hanno portato via la sua casa e quella del marito, con entrambi dentro, ha lasciato la sua famiglia devastata.

Kim e Rod Ashby stavano costruendo una casa a Elk Park, nella Carolina del Nord, vicino al confine con il Tennessee, da circa due anni e la visitavano spesso per applicare i dettagli finali.

La coppia risiedeva a Sanford, circa 45 miglia a sud-ovest di Raleigh, ma è andata a casa giovedì per sistemare alcune cose prima della tempesta.

Rod Ashby aveva preso particolari accortezze per costruire la casa "con le sue mani", cercando di minimizzare il rischio di allagamento dal fiume Elk vicino, ha detto Meidinger.

"Quando stava costruendo la casa, ha segnato gli alberi dove l'allagamento tipico arriva e anche al livello più alto di allagamento storico, e poi ha costruito la casa sopra quello", ha spiegato Meidinger. "Era come a 20 piedi sopra il terreno".

Stava piovendo appena quando sono arrivati. Si sentivano al sicuro.

La moglie di Jessica, Lauren Meidinger, ha detto che i suoi suoceri stavano facendo colazione venerdì mattina quando Rod si è accorto che qualcosa non andava.

"Ha sentito un crack. È uscito di nuovo e ha visto che la fondazione della casa era scomparsa", ha detto Lauren. "È corso dentro e ha detto a Kim: 'Ehi, dobbiamo vestirci. Dobbiamo evacuare'."

La loro casa è stata portata via dal fiume in pochi secondi. Un vicino ha scattato una foto mentre galleggiava lungo il fiume.

Jessica Meidinger ha detto che il suo papà ha preso la sua mamma e i loro tre cani e si è aggrappato a un materasso mentre la loro casa galleggiava lungo il fiume. La casa è andata a sbattere contro la riva del fiume in una curva, rompendosi.

Rod Ashby è riuscito a prendere Kim Ashby e i cani. Si sono aggrappati a una sezione del muro finché non si è rotta.

"L'ultima volta che qualcuno ha visto mia mamma", ha detto Jessica Meidinger.

Rod Ashby è riuscito ad aggrapparsi a un albero e a tirarsi fuori dall'acqua. Ha camminato su e giù per la riva gridando per la moglie, alla fine chiedendo aiuto a una casa vicina.

Jessica e Lauren Meidinger sono riuscite a portare Rod Ashby a casa loro martedì sera. Successivamente, è stato portato in ospedale mercoledì per ferite non gravi.

"Ovviamente, non è nella migliore condizione emotiva in questo momento. Sta cercando Kim", ha detto Lauren Meidinger. "Ha solo bisogno di essere circondato dalla famiglia in questo momento, ma è ansioso di tornare lassù e continuare le ricerche".

Hanno menzionato che le squadre di ricerca stanno attualmente cercando di trovarla e sono state sommerse dalle offerte di aiuto.

"È una lottatrice. Sai, Kim ha superato il cancro al seno ed è uscita vittoriosa, e ha lottato per tutta la vita," ha aggiunto Lauren Meidinger.

Isabela Alvarez

L'ultima volta che Ana Martinez ha sentito sua cugina di 29 anni, Isabela Alvarez, stavano parlando al telefono mentre il livello dell'acqua nelle strade iniziava a salire. È successo circa sei giorni fa, quando Alvarez aveva lasciato il suo posto di lavoro in una fabbrica di plastica a Erwin, Tennessee, e non è stata vista o sentita da allora.

In un'intervista con l'affiliata CNN WVLT, Martinez ha descritto Alvarez come una persona affettuosa.

Durante la loro ultima chiamata del venerdì, Martinez ha ricordato la paura di Alvarez mentre le strade erano allagate.

"È quando ha completamente perso la testa," ha detto Martinez. "Sapeva che non sarebbe stata in grado di scappare, soprattutto dal momento che non sa nuotare."

Quando Alvarez lasciò la fabbrica, "era già troppo tardi perché le auto venivano portate via dall'acqua," ha detto Martinez a WVLT.

L'alluvione ha portato via 11 dipendenti della fabbrica di plastica, lasciando due morti e quattro ancora dispersi, secondo l'Associated Press.

Gli ufficiali dell'amministrazione di emergenza del contea hanno dichiarato di essere riusciti a salvare quattro persone dalla fabbrica, ma erano a corto di personale mentre gestivano diverse operazioni di soccorso, ha riferito l'affiliata CNN WCYB.

"Il nostro straordinario servizio di emergenza del contea era al massimo," ha detto il direttore dell'amministrazione di emergenza del contea Jimmy Erwin. "Hanno usato tutto ciò che avevano per salvare vite quel giorno. Alcuni sono stati salvati. Stiamo ancora cercando di trovare altri. Siamo ancora speranzosi di trovare altre persone vive."

Miguel Lopez

La posizione di Miguel Lopez rimane sconosciuta alla sua famiglia più di una settimana dopo che Helene ha colpito Asheville, Carolina del Nord, dove le riprese video hanno mostrato la sua casa portata via dalle acque di piena.

Il suo vicino, che preferisce essere chiamato con le sue iniziali, L.P., per la privacy, ha detto alla CNN di essere piena di sensi di colpa per non essere riuscita a salvarlo.

"Il suo viso non vuole lasciare i miei pensieri," ha detto L.P.

Lopez era intrappolato sul balcone del suo edificio di appartamenti insieme a due altri vicini, chiedendo aiuto, secondo L.P.

"Abbiamo fatto del nostro meglio per raggiungerlo da questo lato," ha detto. "Ma l'acqua si muoveva troppo velocemente."

L.P. e la sua famiglia hanno fatto numerosi tentativi di contattare la polizia, ma hanno avuto problemi di segnale del cellulare. Hanno cercato di rassicurare Lopez che l'aiuto stava arrivando.

Ma a mezzogiorno di quel giorno, ha visto l'edificio di Lopez scivolare dalle sue travi e galleggiare lungo la strada a causa dell'alluvione.

"Non appena l'edificio si è spostato e si è mosso, tutto ciò che abbiamo sentito è stato un urlo, e quello è stato tutto," ha detto L.P. "Voglio solo che tutti sappiano che abbiamo fatto del nostro meglio per aiutare. Abbiamo fatto del nostro meglio."

L'ultima volta che Maria Lopez, sua moglie separata, ha parlato con lui è stato un messaggio di testo che ha ricevuto venerdì mattina. Ha detto alla CNN che suo marito, che viveva in una residenza separata, ha inviato un messaggio dicendo: "Ti amo e ai bambini. Per favore, diglielo. Spero che tu stia bene".

La coppia ha figli di 7 e 9 anni.

Da allora, Maria Lopez ha cercato suo marito ovunque.

"Ho guidato in tutta la città. Sono andata in ogni singolo sito di evacuazione. Ho continuato a chiedere: 'dove altro, dove altro, dove altro posso andare?'" ha detto alla CNN piangendo.

I vicini hanno detto a Maria Lopez che le persone nel complesso degli appartamenti avevano evacuato alle 5 del mattino di venerdì quando le sirene sono suonate. Ma domenica, L.P. le ha detto che Lopez non aveva evacuato prima della tempesta e che era intrappolato sul suo balcone.

Maria Lopez ha presto saputo che l'edificio di Lopez era stato distrutto e L.P. e la sua famiglia le hanno detto che non erano riusciti a trovare un modo in cui potesse essere sopravvissuto.

Ma non ha ancora smesso di cercare.

"Ho solo detto loro che stiamo cercando. Stiamo continuando a cercare. Stiamo solo continuando a cercare papà," ha singhiozzato Maria Lopez.

"Stiamo ancora concentrando i nostri sforzi principali sulle operazioni di soccorso, operando 24 ore su 24 per trovare le persone disperse," hanno dichiarato le autorità in un post su Facebook ieri. "Le nostre prime iniziative si sono concentrate principalmente sulla localizzazione di persone che erano facilmente contattabili e sembravano richiedere aiuto immediato."

"Ora, le nostre squadre stanno intraprendendo ricerche supplementari, utilizzando strumenti specializzati come cani da ricerca e droni per esaminare meticolosamente i luoghi precedentemente ritenuti liberi," hanno aggiunto. "Ciò garantisce che non vengano trascurate persone disperse o difficili da raggiungere."

Nel frattempo, la ricerca di Le Roux continua e la famiglia spera nel suo ritorno sicuro, con Norwood attualmente in ospedale a causa di ferite che hanno causato un'infezione, come riferito dalla CNN affiliata WRAL, secondo suo zio Robert Martin.

"Non ci fermeremo fino a quando non avremo conteggiato tutti i nostri residenti e ospiti, assicurandoci che le loro esigenze fondamentali siano soddisfatte," ha detto Will Kehler, direttore dei servizi di emergenza del contea. "Ogni giorno che passa, facciamo progressi nella protezione e nel salvataggio delle vite. Lo spirito di questa comunità è di determinazione e resilienza, e non ci arrenderemo."

I contributi di Andy Rose, Steve Almasy, Melissa Alonso e Emma Tucker hanno contribuito a questo report.

Dopo aver condiviso messaggi di preoccupazione sui social media, i familiari delle persone disperse si uniscono alle operazioni di ricerca.

Di fronte a problemi persistenti di servizi cellulari, le autorità utilizzano strumenti specializzati come droni e cani da ricerca per localizzare le persone disperse.

