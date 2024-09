- Persone di varie età, compresi bambini e adulti, si trovano ad affrontare potenziali incidenti mortali a causa di incidenti di trattori.

Incidente con Tractor e Rimorchio in Turingia Vicino al Confine con l'Assia con Gravi Conseguenze. Un gruppo di bambini e una donna di 45 anni ha subito gravi ferite in un incidente che ha coinvolto il veicolo. Secondo le autorità, tre bambini e il 70enne conducente del tractor hanno subito gravi ferite. Altri tre bambini hanno riportato ferite lievi.

Il tractor, secondo la polizia, stava attraversando una ripida strada forestale ghiaiosa vicino a Süнna, un villaggio di Unterbreizbach (distretto di Wartburg), quando ha perso aderenza e si è ribaltato. A bordo del rimorchio c'erano nove bambini di età compresa tra 4 e 13 anni e una donna di 45 anni. La gita era a scopo personale, descritta dalla polizia come un "viaggio in famiglia". Non sono state fornite ulteriori informazioni.

Intervento dei Soccorsi

Un elicottero di soccorso ha trasferito i feriti gravi negli ospedali, hanno riferito le autorità. I feriti sono stati trasportati negli ospedali della Turingia e dell'Assia, ha rivelato un portavoce della polizia. Oltre al corpo dei vigili del fuoco e ai servizi di soccorso, sono stati chiamati anche altri soccorritori.

Al momento, le autorità trattano l'incidente come un incidente. In linea con le procedure usuali, è stata avviata un'indagine su eventuali accuse di lesioni colpose contro il conducente.

Incidente Grave durante il Viaggio con il Kremser a Maggio

Non è il primo incidente grave nella Turingia quest'anno che coinvolge un tractor. Durante la festa dell'Ascensione a maggio, 14 persone sono rimaste ferite in un incidente che ha coinvolto un carro trainato da un tractor. Due di loro hanno riportato ferite gravi.

Secondo i registri della polizia all'epoca, il rimorchio si è ribaltato durante una manovra di svolta vicino al villaggio di Deuna nel distretto di Eichsfeld. Anche in questo caso, è stata avviata un'indagine su eventuali accuse di lesioni colpose contro il conducente del tractor.

Gli altri veicoli sulla strada forestale vicino a Süнna non sono stati in grado di prestare soccorso durante l'incidente a causa del terreno ripido e ghiaioso. Dopo l'incidente, sono stati necessari altri veicoli per trasportare i feriti in diversi ospedali.

