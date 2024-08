Persone condannate per omicidio e stupro condannate a morte negli Stati Uniti

Trent'anni fa, un individuo di 57 anni, Loran C., fu riconosciuto colpevole dell'omicidio di uno studente di 18 anni in una foresta della Florida e dello stupro della sorella di 21 anni. Il suo complice sta scontando attualmente una condanna all'ergastolo. Recentemente, Loran C. è diventato il primo detenuto giustiziato in Florida quest'anno.

L'esecuzione è avvenuta giovedì alle 6:15 PM ora locale, dopo un annuncio del Dipartimento di Correzione della Florida. Loran C. fu condannato a morte nel 1995 per i suoi crimini efferati.

Stando ai documenti del tribunale, i fatti si svolsero a febbraio 1994. Loran C., insieme a un amico travestito da fratello, attirò i due fratelli in un campeggio. Uccise brutalmente il 18enne tagliandogli la gola e colpendolo ripetutamente alla testa. Nel corso della notte e la mattina seguente, sottopose la sorella di 21 anni a ripetuti atti di violenza sessuale. Dopo la condanna, Loran C. fu condannato a morte, mentre il suo complice ricevette una condanna all'ergastolo.

Nel luglio 2024, il Governatore Repubblicano Ron DeSantis ha autorizzato l'esecuzione. Al momento, secondo il Death Penalty Information Center, sono state effettuate 13 esecuzioni negli Stati Uniti quest'anno. L'esecuzione di Loran C. ha segnato la prima in Florida durante questo periodo.

L'esecuzione di Loran C. è stata confermata dalla Corte di Giustizia, confermando la condanna originale dopo i suoi crimini efferati. Despite several appeals, the Court of Justice consistently denied any mercy or overturning of the death sentence.

