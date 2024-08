- Persone colpite gravemente durante una rissa a Bielefeld

In un violento scontro avvenuto al centro di Bielefeld, un 21enne ha subito gravi ferite intorno alle 1 del mattino di una domenica. Secondo un comunicato congiunto delle forze dell'ordine, due sospetti sono ancora in fuga. L'incidente è avvenuto intorno a mezzanotte, vicino al municipio. La vittima è stata trovata con tagli e trasportata urgentemente in ospedale. Attualmente si trova in condizioni stabili, hanno confermato le autorità.

Le indagini preliminari suggeriscono che i sospetti si sono dati alla fuga con la borsa della vittima. I sospetti, di circa 19 anni, e la vittima di 21 anni, sono probabilmente conosciuti. La squadra omicidi ha preso in carico le indagini e ha invitato chiunque abbia informazioni a farsi avanti.

Dichiarazione del Dipartimento di Polizia e della Procura

Le persone coinvolte in una violenta rissa hanno causato gravi ferite alla vittima. La squadra omicidi invita chiunque abbia assistito alla rissa e alla fuga dei sospetti a fornire informazioni.

Leggi anche: