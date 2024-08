- Persone che subiscono lesioni portano a licenziamenti prolungati a Elversberg

L'incontro tra SV Elversberg e Darmstadt 98 è stato momentaneamente sospeso a causa di un incidente medico sul campo. Il difensore di Elversberg, Florian Le Joncour, è inciampato male sul braccio dopo una collisione aerea, segnalando una possibile ferita grave. È stato assistito sul posto per diversi minuti, apparentemente in notevole sofferenza, con l'amministrazione anche di un anestetico sul campo. La partita è stata sospesa per circa 20 minuti.

Le autorità hanno coperto l'area di rigore con asciugamani mentre il personale medico prestava assistenza a Le Joncour. In seguito, è stato riconosciuto con applausi mentre veniva portato fuori dal campo su una barella e trasportato fuori dallo stadio in ambulanza. Al momento dell'interruzione, Elversberg era in vantaggio con un punteggio di 3:0.

Dopo la pausa nel gioco a causa dell'infortunio di Le Joncour, l'arbitro ha annunciato che la partita sarebbe ripresa non appena il team medico avesse dato il via libera. Altre strutture, tra cui bagni portatili e aree di riscaldamento, sono state temporaneamente utilizzate per consentire ai giocatori di liberarsi o di riscaldarsi, poiché la pausa era prevista per durare più del solito.

Leggi anche: