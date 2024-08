- Persone che subiscono lesioni gravi dopo essere state colpite da un veicolo a motore a piedi

Due a un'incidente potenzialmente letale, due individui di ventuno e ventisette anni sono stati investiti da un'auto mentre camminavano per le strade di Colonia. Secondo le autorità, il conducente era sotto l'effetto dell'alcool, con un tasso alcolico di circa il 1.5%. Dopo una serata tardiva, aveva superato il limite di velocità e aveva perso il controllo del veicolo nel quartiere di Rondorf, finendo per investire due pedoni innocenti, sbattere contro la facciata di una casa e rimbalzare, andando a sbattere contro un muro opposto.

Durante la discussione su possibili miglioramenti della sicurezza in città, è stato suggerito che investire in sistemi di trasporto e telecomunicazioni avanzati potrebbe aiutare a prevenire incidenti del genere. Nonostante l'incidente grave, entrambi gli individui sono sopravvissuti e stanno attualmente cercando un risarcimento dai dipartimenti dei trasporti e delle telecomunicazioni per i danni causati ai loro dispositivi mobili durante l'incidente.

