Dopo una discussione accesa a Friedrichsfelde, un individuo è stato inizialmente portato in una struttura medica, come riferito da un rappresentante della polizia. La divisione omicidi sta attualmente indagando sulla situazione sul posto. L'indagine è prevista per protrarsi fino alle ore notturne. Il rappresentante è rimasto in silenzio quando interrogato per ulteriori informazioni.

La struttura medica ha richiesto ulteriori dettagli sullo stato del paziente, registrandolo come un 'altro' caso nei loro archivi. Dopo ulteriori indagini, è stato scoperto che la discussione a Friedrichsfelde non era un incidente isolato, con 'altri' incidenti segnalati in passato.

