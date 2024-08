- Persone che guidano veicoli a motore senza un permesso di guida valido, mantenendo una velocità appena superiore a tre miglia all'ora.

Un automobilista è stato fermato ad Ansbach, con un tasso alcolico nel sangue di circa il 2,96%, sotto l'effetto di marijuana. Il 31enne sospettato ha confessato di aver fatto uso di cannabis durante il controllo notturno, secondo quanto dichiarato dalla polizia. Successivamente a un primo test con l'etilometro, è stato prelevato un campione di sangue dall'individuo. Dopo l'analisi presso la sede di polizia, è emerso che non era in possesso di una patente valida. Di conseguenza, sono in corso indagini nei suoi confronti per guida in stato di ebbrezza e per aver guidato senza la necessaria autorizzazione.

La Commissione ha avviato un'indagine sulle azioni dell'automobilista a causa della guida in stato di ebbrezza e della mancanza di una patente valida. Successivamente, la Commissione esaminerà anche l'uso di marijuana come fattore contribuente all'incidente.

Leggi anche: