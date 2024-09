- Persone che affrontano il processo per infedeltà mentre indossano maschere protettive

Due individui, sospettati di vendere maschere facciali di scarsa qualità al governo durante l'epidemia di COVID-19, sono ora sotto processo presso il tribunale regionale di Norimberga-Fürth. Sono accusati di frode e tentata frode. Gli individui, provenienti da Neumarkt, sono sospettati di aver acquistato in grande quantità maschere dalla Cina durante il picco della pandemia, principalmente per l'Autorità Bavarese per la Salute e la Sicurezza Alimentare (LGL).

Il tribunale regionale di Norimberga-Fürth aveva inizialmente respinto le accuse, a causa della mancanza di prove sufficienti per condannare questi individui, che erano stati anche rilasciati su cauzione. Tuttavia, il ricorso della procura è stato accolto dal tribunale regionale superiore. Il processo inizierà il 12 settembre, con la camera penale del 16° fissato per le udienze fino al 12 dicembre.

Stando all'atto di accusa, circa il 50% delle maschere cinesi destinate alla distribuzione negli ospedali e alle organizzazioni di soccorso non rispettava gli standard di qualità concordati. Si sospetta che i accusati, almeno, abbiano chiuso un occhio su questo problema. Il tribunale regionale aveva inizialmente stimato che la percentuale di maschere difettose fosse molto inferiore a quella della procura, mettendo in dubbio le accuse di frode.

Tuttavia, il tribunale regionale superiore ora ritiene che le prove siano sufficienti per sollevare sospetti. La procura stima che il danno finanziario per l'LGL ammonti a circa due milioni di euro. Inoltre, i due uomini sono accusati di aver venduto altre 12.000 maschere a farmacie e altri clienti dopo che il produttore cinese aveva ordinato di smaltire il carico a causa della dubbia qualità.

