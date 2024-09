- Persone attese dell' Universo Cinematografico Marvel ancora in attesa di comparire

Seguendo il lancio di "Avengers: Endgame" nel 2019 e la presunta conclusione della fase tre dell'MCU, figure di spicco di Marvel come Robert Downey Jr. (59) nei panni di Iron Man e Chris Evans (43) come Captain America hanno ritirato i loro uniformi.

Ora, la fase quattro e il corrente quinto segmento dell'Universo Cinematografico Marvel offrono un'ottima piattaforma per introdurre figure di eroi affascinanti. Alcuni di questi nuovi arrivati, come Kathryn Hahn (51) nei panni di Agatha Harkness in "WandaVision" o Florence Pugh (28) nei panni di Yelena Belova e l'attore di "Stranger Things" David Harbour (49) come Red Guardian in "Black Widow", hanno già ottenuto ruoli futuri in Marvel: Harkness sarà protagonista della serie spin-off "Agatha All Along" su Disney+, in uscita il 19 settembre.

Il Red Guardian e Yelena Belova appariranno in "Thunderbolts", il film della squadra anti-eroi di Marvel, previsto nei cinema tedeschi ad aprile 2025. Tuttavia, per i successivi dieci personaggi di Marvel introdotti dalla fase quattro, i loro futuri sullo schermo o in streaming rimangono incerti.

Clea, interpretata da Charlize Theron

La famosa attrice Charlize Theron (49) è entrata nell'universo Marvel nei panni della potente strega Clea. Nel climax di "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", emerge e chiede aiuto a Strange (Benedict Cumberbatch, 48). Insieme, attraversano un portale per raggiungere il regno di Clea. Gli eventi successivi rimangono incerti.

Gli appassionati di Marvel potrebbero rincontrare questo nuovo personaggio interessante in uno dei due prossimi film degli Avengers, "Doomsday" o "Secret Wars". Nella Marvel comics, Clea è effettivamente sposata con Doctor Strange.

Dane Whitman, interpretato da "Game of Thrones" star Kit Harington

Nel film dell'MCU "Eternals" del 2021, l'attore di "Game of Thrones" Kit Harington (37) ha debuttato nell'MCU. Interpreta Dane Whitman, anche noto come Black Knight, e brandisce la potente spada Ebony Blade.

Alla fine di "Eternals", si è creata una connessione tra Whitman e Blade (Mahershala Ali, 50). Tuttavia, il futuro del nuovo film "Blade" da solista è incerto - e se Harington tornerà nei panni di Whitman in questo progetto è ancora da confermare.

G'iah, interpretata da "Game of Thrones" star Emilia Clarke

Harington non è l'unico star di "GoT" ad entrare nell'universo Marvel; Emilia Clarke (37), che ha interpretato Daenerys Targaryen nella serie HBO, ha fatto il suo debutto nell'MCU in "Secret Invasion".

Alla fine della serie, criticata sia dai fan che dalla critica, il suo personaggio G'iah è diventata una delle figure più potenti dell'universo Marvel. Tuttavia, non è stato annunciato alcun nuovo progetto che la coinvolga e il suo futuro nell'MCU rimane incerto.

Eros/Starfox, interpretato dal musicista Harry Styles

Il musicista Harry Styles (30) fa parte dell'MCU, apparendo nella scena dopo i titoli di coda di "Eternals" nei panni dell'Eterno chiamato Starfox. Il capo di Marvel Kevin Feige (51) ha dichiarato circa due anni fa che Starfox, anche noto come Eros, sarebbe partito per nuove avventure "cosmiche".

Tuttavia, da allora non ci sono state ulteriori annunci ufficiali da parte degli Studios Marvel. La carriera di recitazione di Harry Styles non sembra progredire dopo la sua accoglienza in "Don't Worry Darling" e "My Policeman". Al momento, non ci sono progetti di film o serie in sviluppo per il musicista.

Kate Bishop, interpretata da Hailee Steinfeld

Hailee Steinfeld (27) ha interpretato il personaggio amato da molti Kate Bishop in "Hawkeye". Si prevede che succederà a Jeremy Renner (53) nei panni di Hawkeye nell'MCU e viene reclutata da Ms. Marvel (Iman Vellani, 22) per la squadra dei Young Avengers nelle ultime scene del flop Marvel "The Marvels".

Tuttavia, non è stato annunciato alcun film incentrato sui giovani eroi degli Avengers. I fan potrebbero vedere Bishop e la sua squadra dei Young Avengers nei prossimi due film degli Avengers.

Gli Eterni

Il gruppo di eroi unico del film Marvel "The Eternals", uscito nel 2021, non ha ancora ottenuto apparizioni future nell'MCU. Prima del suo rilascio, il film della vincitrice dell'Oscar Chloe Zhao (42) non ha raggiunto le aspettative per un blockbuster Marvel con un incasso mondiale di poco più di 400 milioni di dollari.

Attualmente, "non ci sono piani immediati per 'Eternals 2'" secondo il capo di Marvel Kevin Feige, che ha rivelato questa informazione alcune settimane fa.

America Chavez, interpretata da Xochitl Gomez

La giovane figura di spicco di Marvel America Chavez (Xochitl Gomez, 18) ha il potere di attraversare il multiverso. È stata uno dei personaggi principali di "Doctor Strange in the Multiverse of Madness".

Non sono state confermate ulteriori apparizioni nell'MCU per questo nuovo personaggio affascinante di Marvel, ma America Chavez potrebbe anche unirsi ai Young Avengers e aiutare con i suoi poteri in "Avengers: Doomsday" e "Avengers: Secret Wars".

Presentata agli appassionati di Marvel in "Thor: Love and Thunder", la tenera figura dell'MCU Love è stata portata in vita. Originariamente presa sotto l'ala del divino assassino Gorr, interpretato da Christian Bale a 50 anni, successivamente si è trovata in compagnia del potente Thor, interpretato dal 41enne Chris Hemsworth.

Rappresentare l'amore sullo schermo è stata India Rose Hemsworth, figlia di Chris Hemsworth, all'età di 12 anni. La possibilità che appaia nuovamente nell'MCU dipende dalla realizzazione di un quinto film "Thor", che al momento non è confermato. Il precedente regista di "Thor", Taika Waititi, di 49 anni, ha condiviso che non sarà alla guida del sequel.

Il Marvel Cinematic Universe ha introdotto anche il personaggio di Ercole, interpretato da Brett Goldstein di "Ted Lasso".

Ercole, figlio di Zeus, è diventato un volto familiare in "Thor: Love and Thunder", portato in vita da Brett Goldstein di 44 anni. Un personaggio amato nei fumetti Marvel, le future apparizioni di Ercole nell'MCU dipendono dalla possibilità di un quinto film "Thor".

