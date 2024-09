Persone arrestate per incendio doloso, mentre gli incendi devastano la California meridionale, provocando ulteriori avvisi di evacuazione.

Trabuco Canyon, California (AP) — Un individuo è stato arrestato con l'accusa di incendio doloso ieri, mentre tre importanti incendi in California producevano impressionanti colonne di fumo che riempivano il cielo a est di Los Angeles durante un'ondata di calore, mettendo in pericolo decine di migliaia di case e strutture.

Gli ordini di evacuazione sono stati estesi martedì sera man mano che gli incendi si intensificavano e coinvolgevano parti della famosa località sciistica di Big Bear e l'intera città di Wrightwood, con circa 4.500 residenti. Le autorità hanno esortato le persone ad abbandonare le loro case.

“Non c'è alcun possesso materiale che giustifichi il rischio di perdere la vita”, ha dichiarato il capo della polizia della contea di Los Angeles Robert Luna.

Negli ultimi anni, gli incendi hanno spesso devastato la zona di Wrightwood, un pittoresco paese di montagna a 60 miglia a est di Los Angeles famoso per le sue case degli anni '30. Le autorità hanno espresso esasperazione nel 2016 quando solo la metà della popolazione ha seguito gli ordini di evacuazione.

Janice Quick, presidente della Camera di Commercio di Wrightwood, ha ricevuto un messaggio da un'amica che diceva che la casa della sua amica era stata avvolta dalle fiamme, mentre un'altra amica ha assistito attraverso la sua videocamera del campanello mentre le braci cadevano sulla sua casa.

Quick ha ricordato di aver pranzato con gli amici all'aperto nel tardo pomeriggio e di essere stata sommersa da braci grandi come la sua unghia che colpivano il tavolo e facevano un rumore tintinnante.

“I non ho mai visto niente del genere e ho già avuto a che fare con gli incendi”, ha detto Quick, che è una residente di Wrightwood da 45 anni.

Nel bosco nazionale di San Bernardino, circa 65.600 case e edifici erano minacciati dal fuoco Line, che includeva quelli sotto evacuazione obbligatoria e quelli sotto avviso di evacuazione. Questo numero è quasi raddoppiato rispetto al giorno precedente.

I residenti lungo il bordo meridionale del lago Big Bear sono stati invitati a lasciare l'area martedì sera, secondo il dipartimento dello sceriffo della contea di San Bernardino. Non è ancora chiaro quante persone siano state colpite nella zona, che è una popolare destinazione per pescatori, ciclisti e escursionisti.

Justin Wayne Halstenberg, 34 anni, è stato arrestato martedì con tre accuse di incendio doloso in relazione al fuoco Line, secondo il dipartimento e i registri della prigione. Halstenberg è stato trattenuto con una cauzione di $80.000, secondo il dipartimento. Non è chiaro se abbia ottenuto un avvocato.

L'incendio aveva bruciato oltre 51 miglia quadrate di praterie e macchia e aveva avvolto l'area in una fitta nuvola di fumo scuro. L'aria acre ha portato alla chiusura di diverse scuole della zona per il resto della settimana a causa dei timori per la sicurezza. Da quando l'incendio è stato segnalato giovedì, tre vigili del fuoco hanno riportato ferite, secondo i responsabili degli incendi dello stato.

Nella contea di Orange, i vigili del fuoco hanno utilizzato bulldozer, elicotteri e aerei per domare un incendio che si stava diffondendo rapidamente chiamato incendio dell'aeroporto, che è scoppiato lunedì e si è esteso a circa 3 miglia quadrate in poche ore. L'incendio è stato causato da una scintilla di macchinari pesanti utilizzati dai lavoratori pubblici, hanno dichiarato le autorità.

Martedì sera, aveva consumato oltre 30 miglia quadrate e si stava spostando verso le montagne della contea di Riverside senza alcuna contenimento, ha detto il capitano Steve Concialdi del dipartimento dei vigili del fuoco della contea di Orange. L'incendio ha bruciato alcune torri di comunicazione in cima a una vetta, ma al momento le autorità non hanno segnalato interruzioni dei segnali di comunicazione per la polizia o i vigili del fuoco nella zona.

Concialdi ha detto che l'incendio si stava allontanando dalle case della contea di Orange, ma ci sono 36 cabine ricreative nella zona. Ha detto che le autorità non hanno ancora determinato se le cabine siano state danneggiate o distrutte dall'incendio.

Due vigili del fuoco che hanno subito un colpo di calore e un residente che ha subito l'inalazione di fumo sono stati ricoverati in ospedale e successivamente dimessi.

Sherri Fankhauser, suo marito e sua figlia hanno sistemato le sedie da giardino e hanno assistito mentre gli elicotteri scaricavano l'acqua su una collina in fiamme a poche centinaia di metri dalla loro casa di Trabuco Canyon martedì. Nonostante la loro strada fosse sotto un ordine di evacuazione obbligatoria dal lunedì, hanno scelto di non evacuare. Un vicino ha aiutato la suocera di 89 anni di Fankhauser a evacuare, ha detto. Le fiamme si sono placate martedì sera, ma sono riapparse stamattina.

“Puoi vedere il fuoco che si diffonde oltre la cresta ora”, ha detto Fankhauser martedì pomeriggio. “Sta diventando un po' più preoccupante ora”.

Ha espresso fiducia nelle capacità dei team di contenere la situazione e che i vigili del fuoco li hanno tenuti informati.

Nel nord della California, un incendio di meno di un miglio quadrato che è scoppiato domenica ha distrutto almeno 30 case e edifici commerciali e ha distrutto 40-50 veicoli a Clearlake City, a 110 miglia a nord di San Francisco, secondo le autorità. Circa 4.000 persone sono state costrette a lasciare a causa dell'incendio Boyles, che era circa il 50% contenuto martedì sera.

Altri grandi incendi infuriavano nell'Ovest, come nell'Idaho, nell'Oregon e nel Nevada, dove circa 20.000 persone hanno dovuto evacuare un incendio fuori Reno. L'incendio non contenuto Davis aveva bruciato almeno una casa e ne minacciava altre decine. È scoppiato nel parco regionale Davis Creek Valley nel Washoe Valley e si stava diffondendo rapidamente attraverso la vegetazione densa, secondo i vigili del fuoco.

Una dichiarazione di emergenza emessa per la contea di Washoe dal governatore del Nevada Joe Lombardo domenica ha dichiarato che circa 20.000 persone erano state evacuate dai quartieri, dalle attività commerciali, dai parchi e dai campeggi.

Più di 600 vigili del fuoco nella zona erano attivi martedì, ma si stavano preparando per le peggiori condizioni meteorologiche di mercoledì, che potrebbero vedere venti pericolosamente forti e condizioni secche. Il servizio meteorologico nazionale di Reno ha dichiarato che era la prima volta in cinque anni e solo la sesta volta nella storia che avevano etichettato l'avviso come "situazione particolarmente pericolosa".

Tutti i vigili del fuoco fuori servizio nella zona di Reno sono stati ordinati di tornare al lavoro mercoledì.

Per dodici anni come capo dei vigili del fuoco, non è mai stato parte della mia routine, ha detto Charles Moore martedì.

