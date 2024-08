- Persone affette da ME/CFS durante una dimostrazione di sdraiamento

Decine di persone hanno dimostrato al Alexanderplatz e davanti al Rotes Rathaus, sdraiandosi e utilizzando carrozzine, per sensibilizzare sulla sindrome ME/CFS. Secondo la polizia, erano presenti circa 70 partecipanti. La protesta, organizzata dall'iniziativa #LiegendDemo, era intitolata "Demonstratio in carrozzina per l'inclusione e la visibilità delle persone con ME/CFS".

La sindrome ME/CFS sta per Encefalomielite mialgica/Sindrome da affaticamento cronico. Secondo la Società tedesca per la ME/CFS, si tratta di una grave malattia neuroimmunologica che spesso porta a una significativa disabilità fisica. I dimostranti si lamentano del fatto che l'aiuto per le persone colpite spesso arriva troppo tardi, con la carrozzina che simboleggia questo ritardo. Un aiuto tempestivo e adeguato potrebbe rendere la condizione più lieve, affermano.

Piccole attività possono diventare torture

I malati soffrono di grave debolezza fisica. "Anche piccole attività come spazzolare i denti, fare la doccia, cucinare o fare pochi passi possono diventare torture o richiedere giorni di riposo a letto solo per fare commissioni al supermercato", si legge sul sito della Società tedesca per la ME/CFS. Altri sintomi includono forti sensazioni di malattia, linfonodi ingrossati, mal di gola e maggiore suscettibilità alle infezioni.

Prima della pandemia di COVID-19, si stimava che circa 250.000 persone in Germania fossero colpite. Gli esperti ritengono che questo numero sia raddoppiato a causa del COVID-19. Nonostante la sua diffusione relativamente alta, la condizione rimane poco compresa.

