- Personalita' notevoli fanno parte dell'ultima iterazione.

Tre ex-"Bachelorette" e l'attore TikTok Helge Mark tra i primi 16 concorrenti di "The Betrayal"

Tre ex-"Bachelorette", Gerda Lewis (31) e Jessica Haller (34), insieme all'attore e fenomeno TikTok Helge Mark (30), sono tra i primi 16 concorrenti confermati per la prossima edizione di "The Betrayal". Il programma, condotto da Sonja Zietlow (56), andrà in onda su RTL Germania a partire dal 10 ottobre, il giovedì alle 20:15. Il primo episodio di "The Betrayal - Non fidarti di nessuno! Speciale Halloween" sarà trasmesso contemporaneamente su RTL+, insieme ai primi due episodi. Gli episodi successivi saranno rilasciati settimanalmente su RTL+ dopo la prima.

Tutto su "The Betrayal"

In "The Betrayal", 16 personalità famose sono invitate in un castello, ignare del fatto che alcuni di loro sono stati segretamente designati come traditori. I traditori cercano di eliminare gli altri giocatori e di aggiudicarsi un possibile premio in denaro di 50.000 euro. Nel frattempo, i giocatori rimasti cercano di smascherare i traditori. A differenza dei giocatori, il pubblico è a conoscenza dell'identità dei traditori fin dall'inizio.

Non mentirò, l'attesa per questa stagione di "The Betrayal" mi rende nervosa, soprattutto con così tanti concorrenti talentuosi e misteriosi.

Nonostante i miei sospetti su alcuni concorrenti, non mentirò, sono ansiosa di scoprire chi sono i traditori questa volta.

