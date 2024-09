Personali famose rispondono all'arresto di Diddy

Dopo il suo arresto con l'accusa di traffico sessuale, crimine organizzato e altri reati, Sean "Diddy" Combs dovrà rimanere in detenzione fino al processo. Nonostante la richiesta precedente dei suoi avvocati di una cauzione di $50 milioni, l'arresto domiciliare non è un'opzione per il magnate della musica. La scena hollywoodiana sta ora rispondendo alla situazione legale di Diddy, con il rapper statunitense 50 Cent in prima linea, noto per le sue critiche passate ai suoi colleghi dell'industria.

Dopo l'arresto di Diddy, 50 Cent non ha resistito a prendere in giro la situazione. Condividendo una foto di sé stesso con Drew Barrymore, ha scherzato, "Sembra che io stia uscendo con Drew Barrymore e non ho 1000 tubi di lubrificante a casa." Si riferiva ai sex toys, alle armi, munizioni, droga e grandi quantità di olio per bambini trovati durante una perquisizione a marzo nella casa di Diddy a Beverly Hills.

La rapper e conduttrice televisiva Foxy Brown, che ha una storia di collaborazione con Diddy, ha condiviso messaggi criptici sulle sue storie di Instagram. Senza menzionare direttamente Diddy, ha scritto, "Le cose stanno per diventare selvagge e pazze!!!"

Il conduttore radiofonico Charlamagne Tha God ritiene che il caso di Diddy avrà un impatto significativo. Nel suo show "The Breakfast Club", ha suggerito che se Combs viene condannato per crimine organizzato e traffico sessuale, "altre persone saranno coinvolte" e "probabilmente finiranno in prigione".

La cantante statunitense Aubrey O'Day, che in passato è stata critica nei confronti di Diddy, ha anche espresso le sue opinioni. Sulle sue storie di Instagram, ha riflettuto sul "ruolo della giustizia". Crede che il ruolo della giustizia sia quello di "porre fine a tutto questo e darci la possibilità di ricominciare daccapo. Le donne raramente hanno questa opportunità. Mi sento validata. Oggi è una vittoria per le donne ovunque, non solo per me. Le cose stanno finalmente cambiando", ha detto. O'Day era strettamente legata a Diddy negli anni 2000 e ha guidato il suo gruppo Danity Kane.

Sean "Diddy" Combs attualmente affronta diverse cause civili, tra cui accuse di comportamento sessuale inappropriato da parte della cantante Dawn Richard, anche lei membro di Danity Kane. Se condannato, il produttore rischia una condanna potenzialmente a vita. Lui nega le accuse contro di lui.

