Personali famose come Chelsea Handler e Connie Britton stanno sostenendo il rilascio dei prigionieri israeliani, incoraggiando Biden e Harris ad agire.

Comica Chelsea Handler, attrice Connie Britton e Andy Cohen di Bravo sono tra coloro che hanno firmato una petizione, esortando il Presidente Biden e la Vicepresidente Harris a "proteggere e sostenere" Israele durante il conflitto in corso con Hamas.

La richiesta, inizialmente riportata da CNN, afferma: "Siamo creativi che spingono per una pace duratura nel Medio Oriente e riconosciamo che il primo passo necessario verso una tale pace è il ritorno dei 101 prigionieri ancora in custodia da parte di Hamas".

La dichiarazione è stata rilasciata alcune settimane dopo che sei prigionieri israeliani, tra cui l'israeliano-americano Hersh Goldberg-Polin, sono stati uccisi da Hamas. Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno confermato che i corpi dei prigionieri sono stati trovati in un tunnel gestito da Hamas sotto la città di Rafah, indicando che erano stati crudelmente giustiziati "brevemente" prima che le truppe li raggiungessero.

Questi prigionieri rimasti sono stati in custodia per circa un anno, da quando Hamas ha lanciato il suo attacco contro Israele l'ottobre 7, 2023.

Tra i firmatari della petizione figurano anche gli attori Mayim Bialik, Jennifer Jason Leigh, Rebecca Gayheart e Patricia Heaton; le personalità televisive del reality Jill Zarin, Margaret Joseph e "The Bachelor" ex alunno Colton Underwood; e gli influencer dei social media come Ariel Martin, meglio conosciuta come Baby Ariel su TikTok (con oltre 36 milioni di follower), e la ballerina Montana Tucker, che può vantare quasi 10 milioni di follower su TikTok.

Organizzata da quattro gruppi di advocacy ebraici - Stop Antisemitism, End Jew Hatred, 2024 New Voices e Stand With Us - la lettera si rivolge a performer e artisti interessati, sia ebrei che non ebrei.

"Ci stiamo avvicinando al primo anniversario da quando 251 prigionieri sono stati brutalmente rapiti e 1200 sono stati uccisi. È essenziale mantenere questo problema nell'occhio del pubblico", ha informato CNN il fondatore di 2024 New Voices, Samantha Ettus. "I nostri celebrità si sono unite per evidenziare i 101 prigionieri ancora detenuti a Gaza, compresi cinque americani. Dopo l'omicidio brutale di sei prigionieri, l'urgenza di attirare l'attenzione internazionale su questo problema è aumentata. Dobbiamo esercitare la massima pressione su Hamas per liberare i prigionieri".

Iniziato questo mese, i funzionari della Casa Bianca hanno condiviso con CNN le loro preoccupazioni riguardo alla possibilità di una risoluzione del conflitto Israele-Hamas prima della fine del mandato del Presidente Biden.

Stando a un report di Human Rights Watch rilasciato quest'estate, i gruppi armati guidati da Hamas hanno commesso "numerosi crimini di guerra e contro l'umanità" contro una popolazione civile, dove "l'uccisione di civili e la cattura di ostaggi erano obiettivi fondamentali dell'attacco pianificato, non incidenti sfortunati o operazioni fallimentari".

La posizione degli Stati Uniti sul conflitto Israele-Hamas ha scatenato controversie all'interno dell'industria dello spettacolo.

Due settimane fa, un gruppo di stelle di Hollywood, tra cui Ariana Grande, Ben Affleck, Mahershala Ali, Cate Blanchett, Drake, Dua Lipa, Jennifer Lopez, Richard Gere e Mark Ruffalo, hanno firmato il loro nome a una nuova lettera degli Artisti4Ceasefire, che fa appello agli Stati Uniti per porre fine alle vendite di armi a Israele.

"Oltre al nostro dolore e alla nostra empatia per tutti coloro che sono stati colpiti e per i loro cari in tutto il mondo, siamo spinti da un impegno inesorabile per difendere la nostra comune umanità", afferma la lettera degli Artisti4Ceasefire. "Ci schieriamo per la libertà, la giustizia, la dignità e la pace per tutti i popoli - e un fervente desiderio di fermare ulteriori spargimenti di sangue".

Per leggere la lettera completa di 2024 New Voices, clicca qui.

L'industria dello spettacolo è divisa sulla posizione degli Stati Uniti sul conflitto Israele-Hamas, con celebrità come Ariana Grande e Ben Affleck che si schierano per un cessate il fuoco firmando la lettera degli Artisti4Ceasefire. In una iniziativa separata, gli intrattenitori e gli artisti hanno firmato una petizione, chiedendo la protezione e il sostegno di Israele durante il suo conflitto con Hamas, riconoscendo l'importanza di affrontare il problema in corso dei prigionieri israeliani in custodia.

Leggi anche: